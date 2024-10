Muk u Beloj kući: Ša prećutao Mioni da se dopisivao sa Aleksandrom, isplivala istina o njihovom odnosu! (VIDEO)

Promenila sve boje kao semafor!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Aleksandru Vučenović.

- Rekla si u studiju da si se dopisivala duže vreme sa Ša, kad je to bilo? - glasilo je pitanje.

- Pre nekoliko godina i to je to - rekla je ona.

- Prepoznao sam je, nije muvanje - dodao je reper.

- Trebali smo da igramo igrice u igraonici, ali se to nije desilo. Nismo se videli. To je bilo drugarski. Mislim da sam mu čestitala rođendan, ali je to bilo odavno. Mi nismo bili prijatelji, kucakli smo se, trebali smo da se vidimo, na kraju je on ušao u rijaliti. Nije bilo u toj konataciji - nastavila je Aleksandra.

- Je l' bio zauzet tada? - pitao je Milan Milošević.

- Ne znam, mislim da nije - rekla je ona.

- Znala sam da poznaje ovu devojku. Nisam znala da se dopisuju. Znala sam da je zna sa Teodorom - prokomentarisala je Miona.

- Neka izađu sve poruke, ima ih par ništa specijalno - pravdao se reper.

Autor: A. Nikolić