Asmin Durdžić Alibaba, bivši partner učesnice "Elite" Aneli Ahmić, oglasio se za naš portal nakon što su ga ponovo noćas pominjali u rijalitiju i o njemu izneli nove pikanterije.

Naime, Uroš Stanić obelodanio je da se Aneli letos sve vreme dopisivala sa Asminom Durdžićem koji joj se, navodno, javljao sa lažnog profila, a sve je to krišom slikala i snimala njena tadašnja prijateljica Slađa Lazić Poršelina, kako bi Aneli imala dokazni materijal. Međutim, Alibaba demantuje ove navode.

- Nikad u životu se nisam dopisivao ni sa kim sa lažni profila, a pogotovo sa dotičnom. Njen dokaz... Jasno se vidi da moja ruka ima totalno drugačije tetovaže nego ta na dokazu. Šaljem svoju ruku desnu kao dokaz. Druga stvar, takav BMW ja nemam, to je trojka ili petica mislim, tako da je to samo dokaz da dotična bez laži i bez manipulacije ne može da živi! A ako je stvarno mislila da sam to ja, onda je samo dokazala da bi se sa čovekom, kako kaže monstrumom i nasilnikom i sve ostalo, pomirila na keca dok se dopisivala sa nekim u nadi da je Alibaba! Jasno i glasno tvrdim, otkad sam u vezi sa Stanijom, da ne postoji žena na ovom svetu sa kojom sam se ja dopisivao, niti me zanima bilo koja žena osim Stanije - poručio je Asmin.

Poslao nam je i nekoliko snimaka iz svojih automobila, kako bi dokazao da ne vozi onaj koji vozi muškarac s kojim se Aneli dopisivala.

Autor: D .T.