Ne može da ne podseti na njih: Rajačić opleo po Marinkovićima, po prvi put priznao da sumnja da Jelena i Ivan PRAVE PRIČU (VIDEO)

Ne prestaje!

Tokom razgovora Ane Spasojević i Uroša Rajačića on je svojoj cimerki ispričao sve o situaciji sa Jelenom Ilić.

- Ja sam se dugo razmišljao da li da kažem sve šta i kako, pa nisam hteo, pa jesam, a onda sam pričao sa Darkom na intervjuu, pa sam nakon toga rešio da kažem sve na pretresu. Mene su tada Jelena i Ivan zvali da pričamo, ja nisam hteo ništa da kažem pre pretresa i tada sam rekao sve. Kada je ušao Milan ja sam krenuo da pričam sve od početka do kraja. Tada sam se ja setio papirića, Jelena je to priznala sve, a on je skinuo burmu - pričao je Uroš.

- Da, ona je tebe slušala, a njemu je rekla da ne demantuje ništa - rekla je Ana.

- Ja sam njemu dao papirić sa njenom porukom - rekao je Uroš.

- Napolju niko nije verovao da je to istina - rekla je Ana.

- Ja sada to mislim, tada nisam to mislio, jer sam video sve. Posle svega mene su osuđivali, a ona se ponašala kao tinejdžerka, govorila kako želi da me vidi, da bude sa mnom, ja to nisam hteo, pogotovo zbog Ivana - govrio je Uroš.

Autor: N.B.