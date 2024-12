Niže laži jednu za drugom: Sofija ne može da se iskoprca iz svog mulja, ponovo promenila priču o Atmiru - odjednom i njena majka zna za njega!

Ne prestaje!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditeljka Ana Radulović dala je reč Darku Tanasijeviću koji je podigao Sofiju Janićijević sa kojom je porazgovarao o Atmiru Albi.

- Bili smo šest godina u vezi, sedma godina je bila pokušaj raskida. Veza je bila dobra, a posle su krenule ljubomorne scene. On je meni zatvarao firmu, nije mi slao robu - rekla je Sofija.

- Da li ti nije slao robu zato što je bio ljut ili zato što mu nisi plaćala? - upitao je Darko.

- Ma ja mu nisam plaćala robu, to je bio naš dogovor - rekla je Sofija.

- Kako si to prenosila mami i tati, da ne plaćaš robu nego on sam sebi uplati na račun - rekao je Darko.

- Nije baš on meni davao džabe, nije da ja njemu nisam baš uopšte plaćala robu - rekla je Sofija.

- Sad stigne novi nameštaj, kako ti opravdaš mami i tati da je tebi stigla nova roba, a da s tvog novca nisu skinute pare? - upitao je Darko.

- Moji roditelji nemaju veze sa mojim salonom, ja sam radila sama i roditelji mi se nisu plaćali u život. Bio je problem oko plaćanja računa, a ne oko robe - rekla je Sofija.

- Rekla si da si sa jednim dečkom bila četiri godine, a sa drugim dečkom šest godina. Sada govoriš da si bila sedam godina, to mi se ne uklapa ni u jedan podatak - rekao je Darko.

- Ja sam lagala jer sam htela da sakrijem njegovo ime i prezime - rekla je Sofija.

- Kako je moguće da je takav haos izbio između vas dvoje dva tri dana pre rijalitija, a onda uoči ulaska u karantin napišeš Medo volim te - rekao je Darko.

- Ta slika je već bila spremna nedelju dana pre karantina, ja sam bila u fazonu ajde da okačim bolje nego da dođe do ovoga - rekla je Sofija.

- Nemoj da se uvrediš i da misliš da imam nešto protiv tebe, ali priča ti je šuplja - rekao je Darko.

- To je samo zato što me uhodio, kada je video moj profil da ulazim, onda je on rekao da će on doći u rijaliti. Mi smo pričali sat vremena pre ostavljanja mog telefona - rekla je Sofija.

- Koliko dana si ga pre tog razgovora prijavila policiji? - upitao je Darko.

- Dva dana - rekla je Sofija.

- Ja samo ne vidim logiku da ti u rijalitiju redovno pozdravljaš osobu za koju kažeš da tebe uhodi - rekao je Darko.

- Nadam se da ga više nikada neću videti posle ovoga. On nije bio oženjen, nisam bila sa oženjenim - rekla je Sofija.

- Kako je dobio blizance? - upitao je Darko.

- Oni imaju devet godina, ja sam bila kod njega, on je bio kod mene - rekla je Sofija.

- Zar nisi rekla da nikada tvoji roditelji nisu znali za Atmira? - upitao je Darko.

- Mama je znala - rekla je Sofija.

Autor: N.P.