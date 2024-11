Žestok start: Mića prekorio Milicu Dugalić zbog menjanja stava prema Eni Čolić, ona otkrila da li bi Čolićevu poželela za snajku (VIDEO)

Ne štede reči!

Na prvom video snimku koji je prikazan učesnicima "Elite" bio je video snimak kom se Ena Čolić, kao malo dete, raduje zbog pomirenja sa Jovanom Pejićem Pejom, te je tako Peja prvi prokomentarisao.

- Pa dobro, lep klip, vidi se u njoj neka dečija sreća. Pre toga sam ja to čuo i od Luleta, on mi je rekao za to - rekao je Peja.

- Nije morao ovo da vidi (smeh). Lepa mi je baš energija, nekako su mi svi draži - rekla je Ena.

- Ona je ispunila ono za šta se borila protiv svih. Znala sam da u njoj čuči radost. Stvarno se borila, ona je bila najgora od sve dece, a sada je najbolja od sve dece - rekla je Milica Dugalić.

- Ovde vidim emocije iskreno, baš kao malo dete. Promenila sam mišljenje samo iz jednog razloga, videla sam da ona ne menja stav - rekla je Sofija.

- Ja sam rekla da je s njene strane iskreno, a verovatno se zacopao, mladi muškarci se zacopaju u starije žene - rekla je Aleksandra.

- Ovde su ljudi postali toliki foliranti, ova gospođa od 140 godina...Ne mogu da budem protiv te priče, pa da kažem da je nešto ili slično, kada budem ubeđen u to, ja ću da kažem. Koja majka na svetu ne bi uzela Novaka Đokovića za zeta? Ova gospođa hvali ovu vezu, a ne bi je uzela za snajku - rekao je Mića.

- Da imam sina, da li bih htela devojku kao Ena za prijatelja, to je da, a za snajku ne - skočila je Milica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

