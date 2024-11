Sale Lux i Andrea priznali da pate za neuspelom trudnoćom, pa opleli po njenoj sestri Eleni: Gazi preko mrtvih da bi otišla u Elitu... (VIDEO)

Ne štede reči!

Naredni sagovornici Milice Kon bili su Andrea Anđelković i Sale Lux koji su progovorili o svojoj turbuletnoj vezi, ali i trudnoći kojoj su se toliko radovali, a nije se dogodila. Da li će oni ponovo raditi na prinovi ili će ipak odustati od te ideje, ostaje nam da ispratimo.

- Sale kako se ti osećaš? - upitala je Milica.

- Teško mi je palo što nije trudna, ja sam se nadao tom detetu. To mi je bio prioritet, to dete bi promenilo moj život iz korena. Mislim da sam izabrao idealnu osobu, mladu, zdravu, pravu, ali ovde je taj neki stras, pa svi pričaju da je zbog toga. Kad hoće ono hoće, ali kad neće, neće. Nije da se ja pitam, pita se onaj gore (Bog) - rekao je Sale.

- Da li ti je ovo prvi put da praviš dete? - upitala je Milica.

- Da, bilo je ranije sa devojkama lakih morala, ali to se ne zna koje je i čije. Ovo sam svesno radio i želeo. Kada sam pravio dete razmišljao sam da li više dobijam ili gubim - rekao je Sale.

- Andrea kako si se ti osećala? - upitala je Milica.

- Pa nije se potrefilo, ja sam to stvarno želela. Mnogo sam ga zavolela i zaljubila se, mislim da je on predivna osoba koja može da se promeni. Mislim da je u ovom prostoru drugačije. Ja kada sam sama sa njim vidim jednu osobu, ali ja se uzdam u to i nadam se da je on predivan prema meni. Vidim potencijal, osoba sam koja jako zna šta želim od života. Vodim se time da je jutro pametnije od noći i da treba razgovarati sa roditeljima - rekla je Andrea.

- Ko više voli u ovoj vezi? - upitala je Milica.

- Mislim da ja više njega volim - rekla je Andrea.

- Mislim da ja nju mnogo više volim - rekao je Sale.

- Ja mogu mnogo da ćutim i mnogo da progutam, a u jednom određenom trenutku progutam. Ja njega kad gledam ja umirem od smeha, ja sam odlepila za njim - rekla je Andrea.

- Mene je sramota samog sebe, imam taj kompleks da priznam da nekog volim. Moram da priznam da ja volim Reu - rekao je Sale.

- Ajde i Vasu da napravite - rekla je Milica.

- Daće Bog, šta misliš da li će biti muško ili žensko? - rekla je Andrea.

- Žensko mislim da će biti - rekla je Milica.

- Znači Katrin - rekla je Andrea.

- Ti si rekla da si bila u Nemačkoj, čime si se tamo bavila? - upitala je Milica.

- Radila sam prvo u kafiću, pa sam posle radila kao čistačica - rekla je Andrea.

- Kako tvoja sestra utiče na vaš odnos? - upitala je Milica.

- Zgadila mi se iskreno, sutra joj je rođendan, razmišljam da li da joj ga čestitam. Mislim da joj je žao zato što joj brat možda odlazi - rekla je Andrea.

- Ona pojačava taj flert sa mnom od srede i ne zaustavlja se - rekao je Sale.

- Elena je neko ko želi silno da ode u Elitu, ona je neko ko će da pregazi sve i žive i mrtve da ode Elitu - rekla

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.