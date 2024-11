Razbio joj sve sumnje: Peja se zakleo u majku Zlatu, Ena Čolić je sad sigurna u njegova osećanja! (VIDEO)

Veruju u svoju ljubav, iako nisu dobili podršku cimera!

Tokom emisije "Gledanje snimka" voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni klip u kom su takmičari imali priliku da vide kako Ena Čolić i Jovan Pejić Peja uživaju u razmenjivanju nežnosti u krevetu i razgovaraju o svojim osećanjima.

- Ja sam mu rekla da laže da je zaljubljen, a onda mi se zakleo. Zakleo mi se u mamu svoju, ne bi me lagao za to - rekla je Ena.

- Ja sam došao kod nje u krevet. Govorili smo jedno drugom nekom lepe reči i posle toga je pao poljubac i to je to. Ona je meni prijala, ja sam kao muško to sakrivao. Meni je sad super, vidim da ona cveta pored mene. Lepo nam je, šta više da kažem? Uvek ćemo biit jači zajedno. Mislim da sam pokazao emociju i da je ona u takvom stanju i nadam se da će tako biti do kraja - govorio je Peja.

- Meni je rekao da je pao poljubac i da nikome ne pričam, a onda je na radiju rekao svima. Drago mi je zbog njih - poručila je Jordanka.

- Ne podržavam njihovu vezu, jer ga je ona progurala kao zmija žabu. Nju je Peja ponižavao, složio sam se da nije bilo lepo, a sad je dočekao da ga proguta i vari jedno 15 dana. On se zaljubio, ne laže uopšte. Čovek se razboleo čim se smuvao sa njom - komentarisao je Ivan.

- Vreme će da pokaže da li me je stavila u svoju utrobu. Polemiše se da sam klinac, a to što izgledam mlađe nije merilo Enino i mog odnosa - dodao je Peja.

- Ja moram da budem direktna ali Ivan zaslužuje da ga maže g*vnima. On je muškarac papučar kakvog nisam videla u životu. Meni je njega žao. On više ne može da me uvredi. Šta on može nego da uvredi i složi čarape i gaće? - rekla je Aleksandra Nikolić Ivanu.

Autor: A. Nikolić