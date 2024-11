Anita obrisala patos Teodorom Džehverović: Tvrdi da je ona jedina i najveća Anđelova ljubav, a ovo je razlog raskida (VIDEO)

Ne zanimaju je njegove bivše!

Anita Stanojlović, pobednica Elite 7 večerašnja je gošća emisije ''Pitam za druga'' kod Anastasije Buđić. Ona je tom prilikom progovorila o raskidu sa Anđelom Rankovićem, te je tako istakla da je ona jedina i najveća njegova ljubav, a ne njegove bivše devojke za koje se pričalo. Time je jasno pecnula pevačicu Teodoru Džehverovi, a da li će ona imati komentar na ovo, ostaje nam da ispratimo.

- Nedavno je Matora bila gošća u emisiji 'Pitam za druga', da li si ispratila njen raskid sa Stefani Grujić? - upitala je Anastasija.

- Ja nju ne viđam nigde, niti mi izlazi bilo šta o njoj. Kada su me zvali da dam izjavu o njenom raskidu rekla sam da me ne zanima. To je moj period života koji želim da izbrišem gumicom - rekla je Anita.

- Da li misliš da si pobedila zbog Matore jer ti je ipak ona uzimala stvari i ostavljala te bez ičega? -upitala je Anastasija.

- Naravno da ne, nije zaslužna ni Matora, ni Anđelo, ni Slađa ni niko. Najveći udeo ima Anđelo to je tačno, ali ja sam sama zaslužna za sve - rekla je Anita.

- Ja moram da se vratim na raskid sa Anđelom, volela bih da konačno otkriješ o čemu je reč? - upitala je Anastasija.

- Što se tiče bivših partnera koliko god oni pričali da je Anđelo voleo neku drugu devojku više, ja znam da je on mene voleo najviše moguće na svetu, ja sam njegova najveća ljubav kao i on moja. Ja i Anđelo smo se unutra mnogo dobro slagali, ali ja mislim da je on u meni video sve što njemu treba i što mu je potrebno, pa je bio u fazonu kako ću ja dalje?! On je video nas dvoje u zajedničkom životu, pa se toga uplašio. Ja to nisam želela svakako - rekla je Anita.

- Šta ćete sa silnim putovanjima? - upitala je Anastasija.

- Ja čuvam sve vaučere, neću to dirati. Rekla sam da ćemo on i ja to iskoristiti kad - tad. Čuvam sve to, trebali smo da idemo u decembru za Pariz. Na kraju ću ga pokupiti i idemo, on se ništa ne pita - rekla je Anita.

Autor: Pink.rs