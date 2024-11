Jelena i Ivan proživeli haos sa Željkom: Sve detalje drame otkrili Bakiju, nisu mogli da izađu na kraj sa njim (VIDEO)

Nije im bilo lako!

Jelena Ilić i Ivan Marinković pričali su sa Bakijem B3, te su mu otkrili da je Željko Kulić jako razmaženo dete.

- Željko je mnogo razmažen - rekla je Jelena.

- Sad u Nišu on kaže kupićemo tri igračke, ja kažem dobro. Odemo tamo on uzme dve, ja kažem sad izaberi jednu, on kaže neee može dve, pa ne može - rekao je Ivan.

- Sad smo bili u Galeriji i odemo u prodavnicu, Ivan mu kaže može jedna igračka, on plače hoće tri, Ivan kaže ne može. On krene da se valjda odmah, onda posle hoće krompiriće u meku. Odemo na terasu i gledamo na reku, Ivan kaže ajde da se slikamo babi (Mariji), on krene da se baca i vršti kako neće. Mnogo je razmažen - rekla je Jelena.

- Da to je razmaženo - rekao je Baki.



- Sad je bolji pet puta - rekao je Ivan.

-Izlazimo sad iz kuće i ja kažem ajde da prošetamo Beku da piški blizu je parkić. Krenemo mi, došli smo do prvog ćoška i on krenuo da se baca i vidi da neće. Ne mogu ja da ga vaspitam niti da podviknem, videla sam dete pet puta u životu, viče neću i seo na sred ulice. Ja pozovem Ivana da siđe po njega i ostavim ga kući. On vrišti i plač, Ivan kaže sad ćeš da sediš u ćošku i on krene da plače. Kad je došao u Niš kaže Jelena je dobra, a tata je loš - rekla je Jelena.

Autor: N.P.