Podgrejao njene sumnje: Gastoz nežnostima rešio sukob sa Anđelom, pa joj jednom rečenicom napravio kašu od mozga! (VIDEO)

Nakon ove izjave još više sumnja u njega!

Nenad Marinković Gastoz

- Ti i ja kao da pričamo dva različita jezika, a pričamo već sat vremena. Ljudi ne žele da se bave tim stvarima, samo pričaju da žele dok ne dođu do problema, a kad dođu sete se da je lakši mladalački život. Najteži je put do pravog života - govorila je Anđela.

- Ali je najbolji, to su slatke muke - rekao je Gastoz.

- Sve je to lepo čuti iz tvojih usta, ali je teško sprovesti u delu. Pričaš to, a živiš kontra života. Ja imam taj život u porodici, a iznosim realnost. Ti živiš ludilo i ne sumnjam da želiš to, ali put koji treba da prođeš je ozbiljan put do toga. Kad shvatiš šta moraš da uradiš da bi došao do toga, lakše ti je da odustaneš i svi odustanu jer neće da se bave tim stvarima - nastavila je Crnogorka.

- Sedećeš ti kući, veruj mi. Ja ću to da ti završim. Ti ćeš da smrdiš na zapršku i ja ću da te volim i govoriću ti svaki dan da lepo mirišeš - poručio je Nenad.

- Ti bi ženu prevario i na dan svadbe - rekla je ona.

- Iskreno, mnogo ja imam više reputacije nego što je stvarno tako. Nisam ja varao, možda prevario, pa prestao ili pred sam kraj. Ja sam se dosta promenila što se tiče ljubavnih odnosa, sazrela sam. Ja sam bila klinka, jer nisam imala iskustva i drugačije sam to posmatrala. Nikad ne bih dozvolila sebi u životu da oprostim prevaru i to je završeno posle mesec dana. Ne znam šta da imam sa tim muškarcem, previše vredim da bi drugu našao pored mene. Ja ne bih poruku oprostila. Ako nisam na prvom mestu, neću da budem ni na jednom drugom. Ja sam svoje naučila - pričala je Anđela.

- Je l' si ti zadovoljna? - pitao je Gastoz.

- Jesam, pored tebe jesam.... Iako smo samo drugari. Nervira mi kad mi pričaš tako, a ne izlaiš iz kafane. Ne može osmeh da slaže, zadovoljna sam - priznala je ona.

- Pa dobro, složili smo se da se ne slažemo - dodao je on.

- Ja sam u pravu. Smatram da bi ti u dubini duše to želeo, ali da bi ti put za to bio težak, pa bi odustao - rekla je Anđela.

- Dobar k*rac, mir u kući. Ja kad sam miran mene ne interesuje druga žena. Kad mi je to na mestu, sve je na mestu, kad je moj k*rac na pravo mestu. Ja tebe činim srećnom. Neke stvari ne možeš da pričaš u mom prisustvu. Ne dozvoljavam da ti se tako nešto dešava u glavi. Kad budemo bili u vezi, videću da li ću da te varam - nastavio je Marinković.

- O tome ti pričam, veze neće ni biti. Zato si moj drugar - rekla je Anđela.

- Zašto nećeš da me daš drugoj? Ima me za sve. Malo da te varam, samo kad si kod frizerke i kad si sa drugaricom na piću - poručio je Gastoz.

- Samo ti prebacuj na sprdnju - dodala je ona.

- Kako da te varam? Daću ti ja par forica na koje sam slab. Lesi se uvek vraća kući, veruj mi - rekao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić