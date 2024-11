Gore mreže: Isplivala prepiska trudne Milice i Sofijine mame - Uputila jo niz brutalnih uvreda: Nećeš preko mene oprati svoju preljubnicu! (FOTO)

Bukti rat!

Trudna Milica Veličković ispratila je svog verenika Boru Terzića u rijaliti u nadi da će izaći iz istog kao njen, no, međutim, on je ipak rešio da je prevari i to sa Sofijom Janićijević.

Naime, Milica sada vodi rat sa Sofijinom porodicom, te je sada na svom instagramu objavila prepisku sa Sofijinom majkom, Brankicom Janićijević, tj. objavila je skrinšot poruka koje je ona njoj slala.

U ovim porukama pljuštale su brutalne uvrede i prozivke, a detaljnije možete pogledati u nastavku:

