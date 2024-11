Blista od ljubavi: Anđela otkrila čime ju je Gastoz oborio s nogu, vinula ga u nebesa (VIDEO)

Sija od sreće!

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Anđelom Đuričić.

- Prvi put da imam, da sam uspela da shvatim da nije to da ja tebi zabranim, uslovno rečeno, on treba u mene da gleda, šta će tvoje oko da ide u desno ili u levo. To je bolest i opsesija. Izgradio mi je poverenje u njega. Ja ne razmišljam da će on nešto da uradi. On je probudio sve lepo u meni, ne mogu da kažem da nisam radila na sebi, ali je opet do osobe. On je pričao sa Sofijom i Enom pre neki dan, nisam imala momenat da mi je zasmetalo...Shvatila sam, vraćam se i nisam imala momenat makar nešto - rekla je Anđela, a onda je otkrila da li se ohladila od misli za Enu Čolić:

- Iskreno jesam zato što smo u Odabranima i imam priliku sve da vidim. Ja to nisam videla. Kada sam ovde, imam priliku da vidim njegovu komunikaciju sa pet žena, sa svima je isto. Okej, da, nju poznaje 10 godina, objasnio mi je, sada mi je jasnije. Rekla sam mu da mislim da sam pogrešila i on je rekao da misli da je pogrešio. Ne bi nam sada bio normalan odnos da se nisam razuverila - dodala je ona.

- Koliko je Gastoz drugačiji otkako si mu poverila to poverenje - pitao je Darko.

- Posvećen mi je sto odsto. Da, ima te svoje upadice, ali je prisvojio suptilno sve stvari koje sam mu navodila da mu smetaju...Tako da, ne bih previše da hvalim, ali stvarno je tako - rekla je Anđela.

- Vidim, Miljana se buni, kaže da je zapostavljaš - rekao je voditelj.

- Ona je u tom elementu, ja sam u kafa elementu i ne možemo da se spojimo. Okej, nju razumem, stalno smo pile kafe, večeras ću je zvati ako nije ljuta na mene. Prija mi kada smo u Odabranima, da provodim vreme s njim, svaki taj momenat da izdvojimo za nas. Hoću da iskoristim sa njim, svesna sam da neće trajati boravak tri meseca. Osvojio me je svojom pažnjom, postupcima, svojim dobrim srcem, jako je dobar - rekla je Đuričićeva.

- Nisi bila škrta za stolom, sve više i više si opuštena, daješ mu na važnosti i hvališ ga - rekao je Darko.

- Jeste, zaista, ali pričam ono sve što mislim...Jako su sujetni i ljubomorni na njegovu pojavu. Ja sam izdvojila njega, tada me je nervirao, on je pojava. To ili imaš ili nemaš u sebi, njega to nosi, to je on, sem što je simpatičan. Gde god da dođe, on će biti pojava. Da, naravno da ljudi ne vole kada dobiju tako zdravu konkurenciju. Počeo je da menja svoj život, trudi se oko mene, počeo je da trenira, nemaju za šta da se uhvate i da kažu da je loš. Meni smeta što im toliko smeta. Ja sam izgorela zbog Keti, što mu nije dala glas kao najbolja drugarica - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić