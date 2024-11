Ne štedi reči!

Naredni video prilog koji je pušten bio je odnos Slađe Poršeline i Aneli Ahmić - Od samog vrhaprijateljstva, do ponora rata, dok je sledeći sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru bio Borislav Terzić Terza.

- Pričaj mi utiske sa rođendana - rekao je Darko.

- 33 godine sam napunio. Bilo je zanimljivo što se tiče keteringa, a najbitnija mi je ta poruka porodice. Bilo je tu kritika, saveta nekih, sve u svemu, zadovoljan sam...Rekli su mi da budem pametan, dosta sam razmišljao o toj poruci i rekli su mi da ne vređam, ne psujem, da ne spominjem decu i da to što nisam dobar muž, ne znači da neću biti dobar otac - rekao je Terza i nastavio:

- Ne znam, oni su očekivali da će Milica da pošalje čestitku...Logično je da mi ne pošalje ništa, mislim, šta sam uradio. Nisam očekivao, pitali su da li su pozdravili Sofiju, logično je da Sofiju ne pozdrave, ovo je sve sveže, a i nije prema Milici, nisu hteli nju da pozdrave...Ni prošle godine nisu pozdravili Milicu, ali mislim da su sigurno zadovoljni da ja ne vređam Sofiju, ona ne vređa mene, čuvamo se i pazimo. Tumačili smo neku tortu iz Tetova, stigao je medved i kavez, bile su naše fotografije i taj momak. Mislim da sam se s tim momkom i dopisivao - rekao je Terza.

- Čujem, ti i Sofija imate neke planove, predložio si zajednički život - rekao je Tanasijević.

- Namazana je ona, ispituje me. Ako bude normalan i ovakav odnos ovde, što da ne, imamo godina, planiraćemo neko putovanje da odemo na more. Turska naravno, Antalija (osmeh). Što da ne, taj zajednički život, ja sma planirao i kako ću ja da izađem ovde sa honorarima i da otvorim nešto svoje - rekao je Terza.

- Čuo sam da je izbor pao na Novi Beograd, da li ćete biti blizu Milice - pitao je Tanasijević.

- Život u Beogradu je jako skup. Ne mora ništa skupo, ja sam skroman momak. Ona je tu da razmišlja, lova mora da se obrne i napravi - rekao je Terza.

- Koliko si se promenio otkako ste ti i Sofija imali krizu u vezi - pitao je Darko.

- Iskreno, mnogo mi je ta pauza značila, dosta sam razmislio i moje ponašanje se prema drugima promenilo, nemam nešto da me vuče da se posvađam. Toliko me smiruje. Ona kada nabaci samo osmeh, one oči joj sijaju, kada je pogledam, ne uliva mi da se svađam s nekim, da je neko vređa, pa da moram da skačem. Kod Milice nema stajanja, mi krenemo da se svađamo, i ona i ja, imali smo te jezive svađe - rekao je Terza.

- U sredu ste govorili o očinstvu, ti si rekao da Milica treba da bude svesna svojih postupaka i rekao si da bi trebalo da bude svesna da će njeni potezi ostaviti posledice i da će vaše dete zadirkivati u školi da nema oca i da treba da povede računa o tim stvarima - rekao je Darko.

- Da, dosta pričam o tome i razmišljam. Uradio sam to što sam uradio, iz ove kože ne može da se pobegne. Sada moramo da vidimo šta ćemo da radimo sa detetom. Dete će ići u školu i da mu kažu: "nosiš majčino prezime, ko ti je otac?", mi moramo da nađemo zajednički jezik zbog tog deteta, to će da nas vezuje ceo život. To je moje dete, želim to! Ja sam "NN" osoba, ne da mi da vidim dete, kako da pomažem tom detetu i normalno je da sud odluči. Sad da ona meni zabranjuje i da baca te stvari da ne znam kako da joj predam - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Pink.rs