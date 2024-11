Sinoć se mnogo toga saznalo o gorućim temama iz Elite!

Sinoć je "Elita" postala bogatija za dva nova učesnika, koji su vanredno ubačeni u Belu kuću.

Prva se uselila Ivanija Bajić, koja je odmah u studiju zarzvezala jezik o takmičaria, ali i ostavila jak utisak čim je stigla na imanje.

Nakon Ivanije u studio je kod voditeljke Dušice Jakovljević stigao je Đorđe Adžić, koji je otkrio da u "Elitu" ulazi zauzet.

Kad je stigao u Belu kuću mnoge devojke su bacile oko na njega, a među prvima je bila Slađa Porđelina Lazić.

Kad je završeno vanredno ubacivanje pojedini takmičari su imali razgovor u "Šiša baru" sa Darkom Tanasijevićem, a prva je bila Anđela Đuričić koja je odlučila da javno ozvaniči vezu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i otkrije da su od 21. u tajnom ljubavi.

- Mi smo pričali, oni u kući ništa ne znaju, znaju ono što im damo. Prija mu i odgovara mi, čak sam shvatila da i njemu prija ta neka intima. Ako imamo priliku dokle možemo da sačuvamo, onda ćemo da sačuvamo, vidimo da ih to nervira...Šta sada da radim Darko? Ne mogu da te lažem, mi smo u vezi od 21. oktobra. Da, jesmo, zato je on meni rekao: "Ti si meni od 21. oktobra devojka", mi smo od tada u vezi i to kao krijemo - rekla je Anđela.

Anđela je pravo iz "Šiša bara" otišla kod Gastoza kako bi ga obavestila da je javno ozvaničila njihov odnos, nakon čega su se prvi put poljubili, bez da se skrivaju od kamera.

Nakon Anđele u "Šiša bar" je stigao i Gastoz koji nije mogao sa sakrije sreću zbog njenog priznanja, nakon čega je i otvorio dušu o svojim osećanjima.

- Možda je i bolje da ne znaju, neka se tripuju, tako ćemo mi da doziramo. Mislim doziramo, druže, šest dana se nismo odvojili. Nije to ista osoba, to je neka šesta Anđela, neka nitro Anđela, mega, giga. Srećna, mazi se, grli se, ljubi se, osmice joj vidim, tako da...Mi čekamo gledanje klipova, pa smo mislili da smo dobri do sledećih klipova. Nama neće ništa, ali će verovatno imati neko gas da sabotira. Ako je sada ovako između nas, mislim da ne treba da joj objašnjavam ništa - rekao je Gastoz.

Dok je Gastoz bio na razgovoru u "Šiša baru" Anđela je ušla u sukob sa Milanom Mimas Šarac, jer ju je zatekla kako sedi na njenom krevetu, a da je za to nije tražila dozvolu.

Ena Čolić bila je treća sagovornica Darka Tanasijevića. Ona je priznala kako joj ide u vezi sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Nadala sam se da će on biti taj dominantniji u našem odnosu, procenila sam ga kako treba. Mislim da je kvalitetan dečko i na mestu. Danas mi je rekao da sam ja sve što ima ovde, ima te neke jake izjave - kazala je Ena.

Nakon Ene u "Šiša bar" stigao je i Peja koji je priznao da je počeo da se zaljubljuje u Enu.

- Ja se zaljubljujem polako. Ne mogu da ne kažem da se nisam sada zaljubio, ja sam možda malo hladniji, ali ide kako treba da ide. Ena je uvek bila tu za mene i eto, šta da ti kažem, i druge devojke kada su pravile izbore, nisu bile istrajne. Jedino ona može da me izbaci iz takta, ali ovi ostali ne mogu, zato što jednostavno ne dajem toliko na značaju, mislim da meni znači - rekao je Peja.

Otkako su Anđela i Gastoz javno ozvaničili svoj odnos, ali samo publici, dosta su se opustili. Njih dvoje su se ljubili na krevetu kao pravi par, a onda i sklopili dogovor da će od cimera kriti kakav im je odnos do prve mesečnice.

Sofija Janićijević u razgovoru sa Darkom Tanasijevićem otkrila je da je u poklonima Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice videla sliku trudne Milice Veličković, za koju je ranije govorila da nije znala kako izgleda.

- Videla sam kako izgleda kod Bebice i Teodore, videla sam. Dača me je zvao da mi pokaže, lepa plava devojka. Bukvalno su mi je tako i opisivali, a sada ću ti reći da se sećam i lika, ne mogu da se sećam da je to baš ona. Nije mi privukla pažnju, kao lutka je, nego nisam obratila pažnju. Nisam to ni Terzi rekla, zaboravila sam. To što se tiče finansija, lupila sam u momentu verovatno, ali ne znam kako ona živi - rekla je Janićijevićeva.

Nakon Sofije stigao je u "Šiša bar" i Borislav Terzić Terza, koji je pored priče o svojoj devojci, iskoristio priliku da još jednom upozori bivšu verenicu Milicu da ne treba da ga upiše kao NN oca.

- Uradio sam to što sam uradio, iz ove kože ne može da se pobegne. Sada moramo da vidimo šta ćemo da radimo sa detetom. Dete će ići u školu i da mu kažu: "nosiš majčino prezime, ko ti je otac?", mi moramo da nađemo zajednički jezik zbog tog deteta, to će da nas vezuje ceo život. To je moje dete, želim to! Ja sam "NN" osoba, ne da mi da vidim dete, kako da pomažem tom detetu i normalno je da sud odluči. Sad da ona meni zabranjuje i da baca te stvari da ne znam kako da joj predam - rekao je Terza.

Mateja Matijević nakon povratka u "Elitu" prvi put je razvezao jezik o svojim cimerima, a najviše je opleo po Danijelu Dujkoviću Munjezu.

- Nisam ništa specijalno promenio mišljenja, zapravo jesam, a to je o Munji. Nisu mi se dopale neke stvari, ali znaš šta, kada smo došli ovde...Najo mi je preneo, ali mi je to upotpunilo rasklimavljeni utisak o našem odnosu, da mu je zamerio zbog onoga sa Enom i on je rekao kao: "Vas dvojica ste ovde meni najbitniji, ko je meni Mateja", u tom nekom fazonu...Verovatno s razlogom ima taj nadimak Muljavi. Verujem Naji da je to rekao, nema razloga dečko da laže. Terzin rođendan je bio, popričali smo, ali kada gledam, ovo su neki posebni uslovi. S neke druge strane, ovde od mene ne može da se bude ni sa Enom, ni sa Anđelom, ni sa Aneli - rekao je Mateja.

Milena Kačavenda sa Darkom Tanasijevićem pričala je o gorućim temama Bele kuće. Ona je pohvalila odnos Gastoza i Anđele, dok za Enu i Peju nije imala lepe reči.

Miljana Kulić takođe je bila jedna od sagovornika Darka Tanasijevića. Ona je poslednjih dana glavna tema u "Eliti", otkako se saznalo da je imala vrelu akciju sa Mateom Stanković.

- Pravimo šou, da se ljudi okreću i gledaju šta se dešava. Karikiram tu LGBT populaciju, apsolutno ništa nisam imala s njom. Naravno da su cele noći to gledali. Ne sviđa mi se, ja više volim k, nego leba da jedem. Probala sam iz sprdnje, nisam je ljubila, niti hvatala, ona je mene. Vršila sam ginekološki pregled, nju je to uzbudilo. Rekla sam joj čekaj me u krevetu, nisam znala da će stvarno da me čeka. Kad smo legle, počela je da me dodiruje i pitala me da me ljubi, rekoh ne mogu, mnogo mi je gadno - kazala je Miksi.

Ivan Marinković u "Šiša baru" govorio je o odnosu sa bivšom suprgom Jelenom Ilić, koji je iz dana u dan ponovo sve blliži.

- Ne postoji teoretska šansa da ću biti s njom u vezi...Tu sam negde na toj relaciji negde između da uhvatim sebe kao: "šta to tebe briga", pa smo se ponovo zbližili...Ljudi imaju pravo da misle da bih bio sa njom da ona hoće, ali ona mene bukvalno odj*be, jer je pametna, da se ništa ne čuje i da je sutra ne bi pitali...Ona hoće da na jedan vrlo suptilan način da me ubedi da nije ništa uradila i da me nije prevarila, a kada mi je rekla to za razvod ("ti si tražio razvod"), hoće da me ubedi da se ništa nije desilo i da sve prođe bez razvoda. Ja mislim da ona misli da i ja mislim da ćemo se pomiriti, možda ne ovde, ali možda da napolju - rekao je Ivan.

Nenad Marinković Bebica žestoko je komentarisao situacija iz Bele kuće, a lepe reči imao je samo o Gastozu i Anđeli.

- Oni su meni super, preslatki su mi i obožavam ih. Ne bih voleo da uđu još u vezu, ovako mi je zanimljivije. Gastoz ima lepe manire, da pokaže kako treba da se udvara devojci. Anđela je isto smekšala, prihvatila je da mu se udvara. Vidi se da postoji strast i emocija - kazao je Macanović.

Anđela i Gastoz sve više su se opuštali, pa su pobegli u garderober kako bi mogli strastveno da se ljube bez da ih vide cimeri.

Milena Šarac pokušala je kod Darka da se opravda zbog uhođenja bivšeg dečka Nikole Grujića Gruja i konstantnog pokušavanja da mu naruši odnos sa Aleksandrom Vučenović.

- Iskreno da ti kažem, ne znam ni sama šta mi se dešava. Ne želim da se pomirimo emotivno, ali da budemo u okej odnosima. Ne želim da njim vezu...Imam prebačaje zbog svega što se desilo, taj utorak kada mi se desio, kad sam mu se obratila pa mi se obratila i njegova nova drugarica...Ne mogu da ga gledam sa nekom. Otkad je ona mene krenula da provocira, da me napada - rekla je Mimas.

Nakon Mimas u "Šiša bar" je stigao i Gruja.

Ja sam joj rekao da ne želim da je vređam, to je bio moj izbor tri godine, mrzim kada moram nešto da joj kažem, ali ona to u meni izazove...Saška meni danas nije verovala da ja nju ne mogu da oteram, šta da radim? - rekao je Gruja.

Miljana nije mogla da se smiri zbog akcije sa Mateom, jer se plašila kako će reagovati njena majka, Marija Kulić, pa je otišla kod Gastoza po savet kako da se ponaša.

Za sam kraj razgovora u "Šiša baru" došla je Matea koja je obelodanila detalje akcije sa Miljanom.

- Da, imale smo se*s...Ja sam mislila da je Miljana malo utučena, da hoće da je neko zagrli, jer smo u takvoj situaciji...Desilo se slučajno. Ja sam mislila da se ona šali, ona je otišla i rekla da se vraća u četiri, stvarno se vratila i rekla da idemo da spavamo. Nije mi bilo ni na kraj pameti da može da se desi bilo šta među nama. Dogovorile smo se da kažemo da je to bio zadatak, jer to nije pilo vodu, bile smo bučne. Nisam joj dopustila da me dodirne drugi put jer mi je pred očima bila slika moje bivše devojke - rasplakala se Matea.

Lepi Mića organizovao je kao i svake nedelje "Igru istine", a glavna tema bile su Miljana i Matea, koje je najviše osudio Ivan Marinković.

Veliki šef poslao je nagradu takmičarimak koji su se igrali i time zadatak proglasio uspešnim.

Anđela i Gastoz jedva su dočekali da se ušuškaju u svoje ljubavno gnezdo, a čim su legli počeli su da razmenjuju strastvene poljupce.

Autor: A. Nikolić