Ša nasmejao sve do suza: Pridružio se ekipi u Odabranima, pa sve oduševio svojom pričom! (VIDEO)

Reper odlučio da okrene novi list!

U kući Odabranh ljubavni parovi igraju igricu za produžetak njihovog boravka. Oni su osmislili da svako izvuče papir na kom je napisan pojam, o kom mora da ispriča priču od pet minuta iz svog života, dok iz drugog šešira izvlače ime učesnika o kom moraju da pričaju sve najlepše.

Ena Čolić izvukla je pojam toalet.

- Imala sam sigurno neke zanimljive priče u wc-u. Ovde vam je kamera iznad glave, vi dok p*škite tri osobe vam pričaju. Zamolite da vas puste vodu, treća osoba viče jer joj je loš dan. Kad se tuširate ako je neko visok morate da čučnete iz straha da vas ne vidi. Prvih mesec dana ako ste izdržajni kupaćete se u kupaćem, a posle ćete bar gornji deo da skinete. Vlažne maramice su ovde blago, a meni više znači toalet papir - govorila je Ena.

- Jedna viralna ličnost, preslatkoća plava. Svi su mislili da ćemo da budemo najbolji drugari - rekla je Ena,.

Nenad Aleksić Ša odlučio je da se pridruži igrici i zivukao je pojam suknja.

- Moram da priznam kad sam bio mali prestao sam da kradem mami suknjice. Krao sam i šminku jer ide uz suknju i brushaltere, sebe sam pronašao još u vrtiću. U vezi mi kažu da joj virim ispod suknje, sve je vezano za suknju - govorio je Ša.

Ime koje je izvukao je Stefan Korda.

- Najjači lik koji se ikad pojavio u Eliti. Dugo se čekalo da se pojavi osoba kao on. On kad ne gleda vidi sve, to se vrti i rotira. Ja sam to opisao kao parat za voćkice kad udaraš, njemu tako idu oči - rekao je Ša.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić