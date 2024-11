Ja sam magnet za novac: Ko o čemu Sofija o finansijama, Miona propala u zemlju od blama kad je izvukla papir! (VIDEO)

Veselo do samog kraja!

U kući Odabranh ljubavni parovi igraju igricu za produžetak njihovog boravka. Oni su osmislili da svako izvuče papir na kom je napisan pojam, o kom mora da ispriča priču od pet minuta iz svog života, dok iz drugog šešira izvlače ime učesnika o kom moraju da pričaju sve najlepše.

Sofija Janićijević izvukla je pojam moć.

- Ja imam moć da upoznam dečka i da za sedam dana shvatim da je to ljubav mog života. Imam moć, ja sam magnet za novac. Imam moć da slušam Terzu kad priča nešto i kad me to ne interesuje. Kad smo kod moći, neću više da mu se ne sloši - rekla je Sofija.

Miona Jovanović izvukla je pojam kondom.

- Mogu da kažem da sam bila mala i u prodavnici na kasi sam obožavala žvake. To mi je bilo jako interesantno. U jednom momentu sam rekla mojima i izvukla kutiju, a zapela sam da mi mama i tata kupe. Pitala sam koje su žvake, držala sam to u ruci. Ja ovo ne koristim i nisam nikada. Slično balonu elastično, ali ne koristim - govorila je Miona.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić