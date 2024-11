Rat na nekoliko frontova: Munjez okarakterisan od strane Naje i Mateje kao kradljivac tuđih devojaka, on dao sve od sebe da se opere! (VIDEO)

Haos!

Danijel Dujković Munjez je dobio reč od voditelja Milana Miloševića u emisiji ''Pretres nedelje'', kako bi prokomentarisao sukob sa Matejom Matijevićem.

- Mateja, istog momenta sam odneo tvoje stvari na kapiju, čim si izašao. Možda te nisam razumeo da to ne treba da radim. Meni si rekao da mogu da uzmem dva duksa da nosim, to sam i uradio. Što se tiče da sam Naju rekao da mi je Mateja niko i ništa, to nisam rekao. Rekao sam samo da znam da je Mateji jedino važna devojka spolja, to je to. Ena se meni ne dopada, nisam je muvao. Kad sam se probudio sutradan sam se pokajao samo zbog Mateje - kazao je Munjez.

- Ja sam rekao da ja tebi ne bih uradio ono što si ti meni. Delovalo je kao da namerno radiš neke stvari, iskreno. Izgledalo je i da Aneli pratiš i njen svaki korak - dodao je Mateja.

- Mateja, ja ne razumem šta ti tačno zameraš Munji? - upitao je Ivan.

- To što je meni govorio jedno, a Naji je rekao da ne oseća krivicu, jer mi nismo nikakvi drugari - istakao je Mateja.

- Mislim da ti nisi nikakav drugar sa Munjezom. Znao si ga samo mesec dana. Bolje je da kažeš da ti smeta jer je uhodio Aneli i poljubio se sa Enom, nego što sada ovo pričaš - dodao je Ivan.

- Meni je Slađa rekla da bi joj bolje bilo da je sa tobom, nego što je bila sa mnom - rekao je Najo.

- Ne. Rekao sam joj da bi bolje bilo da bude s bilo kim, nego da se ponižava zbog tebe. Nemojte samo da se vadite ovde na mene. Znam ja šta govorim - kazao je Munja.

Autor: S.Z.