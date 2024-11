Stale na put svim prozivkama: Matea i Miljana na stubu srama zbog vrele akcije, njih dve se poljubile pred svima (VIDEO)

Pao poljubac!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Stefanu Kariću kako bi prokomentarisao intimni odnos Miljane Kulić i Matee Stanković.

- Što se mene tiče, ovde mogu da se je*u, ližu, šta god hoće samo da ja nisam ugrožen. Svi pominju Mariju, za svaki njen postupak oni pominju Mariju, što ne pominju svoje roditelje za svoje neke postupke? Ovde ima ljudi koji se druže sa gejevima - rekao je Karić.

- Kako ste Aneli napadali šta je radila, ponavljali joj: "Gleda te Nora" - ubacio se Ivan.

- Smatram da se te osobe ograđuju od tih prijateljstava, ne podravaju Miljanu u ovome. Ti se nisi izjasnila šta si, ko god smatra da to radiš iz šoua, ne poštuje te jer govori da bi svoje telo dala za šou. Tvoj odabir je šta ćeš da radiš, ne mešam ti se. Nisi klinka, nisi mala, ovo što kažu da si majka, mnogi su i majke i očevi - rekao je Stefan.

- Da, ja sam neko ko se druži s gej populacijom. Svako ima svoj lični stav u svemu ovome...Ja mislim da je Matea iskrena prema Miljani. Šoknula sam se kada je Lule došao da mi kaže, mislila sam da se zeza i da Miljana pravi spektakl. Ja sam videla odnos između njih koji funkcioniše. Miljana je pominjala da bi bila sa ženom, ali s nekom doteranom i pedantnom. Ne mogu da minimalizujem da ona živi ovde, smatram da ukoliko je to ovde uradila pijana i tako dalje, okej, što je to ponovila? Neki vajb postoji, ne mogu da kažem. Ovo što govore da je neko drugi uradio, a da se Miljani toleriše, to nije istina. Sada se baš u ovom trenutku brine za dete - rekla je Kačavenda.

- Ja sam rekla da me privlače žene koje se oblače i ponašaju kao muškarci, ali sam rekla da su mi pred očima bile slike mene i moje bivše devojke - rekla je Matea.

Autor: Nikola Žugić