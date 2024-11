Pevačica Jana Todorović sa ponosom proslavlja 18. rođendan svoje ćerke. U luksuznom prestoničkom hotelu pojavilo se mnogo zvanica, ali između ostalog i pevačica Zlata Petrović.

Zlata Petrović nije mogla, a da ne progovori o sinu Jovanu Pejiću Peji koji je jedan od najaktuelnijih učesnika osme sezone rijalitija ''Elita''. Zlata je dala svoj sud o njegovom učešću, progovorila o snajki, ali i otkrila da li ima njenu podršku.

Zlato kako vam se dopada Jovanovo učešće u najgledanijem rijalitiju ''Elita 8''?

- Bože moj, nadamo se da će biti i drugačijeg ponašanja. Biće i svađica i svega. Za sada je njegovo ponašanje kao kod kuće, možda me malo iznenadio sa jednom disciplinom, valjda zna gde je. Doćiće i to vreme kada se čovek isključi i uopšte nema pojma gde je.

Da li vam se sviđa snajka?

- Ja snajku nemam, tek kad bude doveo devojku kući tada će to biti moja snajka. Ako mislite na Enu Čolić, moram da kažem da ja volim tako temperamentne, jake i borbene devojke. Ovo govorim mimo Jovana, možda oni sutra neće biti zajedno, možda hoće, to niko ne zna. Ona je stvarno prelepa, harizmatična, vidim da je slična meni. Ja volim žene i navijam za žene. Kada se moj stariji sin ženio ja sam ga samo pitala da li voli Milicu, on je rekao pa naravno. To je gotova stvr, kod nas je bitno samo da ima ljubavi

Da li smatrate da se Jovan iskreno zaljubio u Enu Čolić?

- Mislim da jeste, ali je diplomata. Dosta razmišlja stvarno za svoje godine. Moja Goca gleda od početka do kraja rijaliti. Budi se noću i sve gleda, ja ne gledam toliko jer imam previše svojih obaveza, ali ispratim sve i ona mi javi. Ja sam mom sinu uvek podrška u životu, samo nek budu svi zdravi i srećni tamo. On je imao želju da uđe u rijaliti i ja sam ga podržala.

- Da li vam smeta što je Ena Čolić starija od njega?

- To je samo 5,6 godina. Nije to neka velika razlika, eto ja sam od Peje starija 3 godine, pa nam propao brak. Ja mislim da je Jovan čak stabilniji od nje zato što je ona plašljiva, ali to je njen odbrambeni mehanizam, takva sam i ja isto.

Autor: N.Panić