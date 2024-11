Ponovo sevaju varnice: Mateja stao u Anelinu zaštitu, takmičari očekuju pomirenje! (VIDEO)

Da li će dati novu šansu?

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Mateju Matijevića.

- Svaka ti čast kako si stao na stranu Aneli i osudio postupak Munje dok su se svi smeškali kad je pušten klip, da je urađeno Sofiji i Anđeli baš da vidim da li bi se smeškali, napadaju Aneli samo jer je bez momka - glasilo je pitanje.

- Ja sam to gledao napolju, kad gledaš od kuće to drugačije doživljavaš. Video sam više uglova i moj utisak je kao da je nju pratio tri dana i provocirao je. Došao joj do kreveta, ulazio u kupatilo i delovalo je kao uhođenje i maltretiranje. Ja sam rekao svoj stav i samo kako mi je to izgledalo - govorio je Mateja.

- Istina je. Ja sam rekla da je to jer sam slobodna i sama, samo me je Mića branio. Na Anđelu niko ne sme jer je tu Gastoz, Eni da se desilo skočio bi Karić i Gastoz isto. Mateja je to komentarisao, nije se svađao i bilo mi je drago da je stao na moju stranu. Mislila sam da će da pokaže neki animozitet prema meni - komentarisala je Aneli.

- U kući zavisi od toga ko je u pitanju, postoje ljudi koje ne gotive Aneli i bilo im je drago. Znam da će Mateja da bude objektivan. Nije nijedna žena to zaslužila, nema niko pravo da je primorava da priča. Aneli nije bila zaštićena u tom momentu, nije mi to čudno za njega i liči mi na njega. Ja mislim da se oni i dalje simpatišu, držaće stav još koji dan - dodala je Anđela.

- Munja tera rijaliti, ali kad je Ena u pitanju mislim da se zatreskao. Tačno je za Aneli, šta treba da radimo mi koji nismo u vezama? Muškarci skaču za određene žene, kad je ona u pitanju niko nije skakao. Munja i dalje traži temu - dodala je Kačavenda.

Autor: A. Nikolić