Mani se Gastoza: Ana očitala lekciju Keti, njeno pomirenje sa Acom na pomolu! (VIDEO)

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za najdvoličniju osobu. Ovonedeljni vođa Borislav Terzić Terza dao je reč Matei Stanković.

- Broj jedan su mi Aneli i Aleksandra, gledali smo kako pljuju neke osobe, a onda idu i izvinjavaju se. Treće mesto mi je Keti zbog moje frizure - rekla je ona.

- Ja nisam preterano bliska i ne pričam mnogo sa ljudima, ali čujem sve i svašta u pušionici. Što se Aca i mene tiče direktno i indirektno su uticali sa namerom ili bez Dača, Džordi i Mima. Milena meni kaže sve što misli ispred mene - govorila je Keti.

- Nama je posao ovde da budemo dvolični, a osoba koju ću da nevedem je Aneli. Posle nje Ćuba - rekao je Đole Vip Kralj.

- Prvo mesto Ćuba, on me gleda ispod trepavice, gleda me i prati me. Nije iskren i samo nešto dobacuje. Keti treba da spusti loptu prema Aci, jer on u Odabranima priča o tebi sve najbolje i iskren je dečko. Mani se Gastoza. Broj tri je Lule, on loži vatru za Stefana i mene, a posle kaže da to nije mislio - govorila je Ana Nikolić.

- Uroš Stanić je broj jedan, on svima priča iza leđa. Aneli je osmolična prema gledoacima, ali samo kad je lajv. Treće mesto Aleksandra Nikolić, prema prijateljima, Ivanu i Jeleni - pričala je Miljana Kulić.

Autor: A. Nikolić