Nju ni dečko ne smatra ozbiljno: Sofija začepila usta Ani Spasojević, ovo je bilo nisko! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Anu Spasojević.

- Što si se zaletela na Sofiju i znječila je u pušionici? - glasilo je pitanje.

- Jer je uhvatila Munju za ruku i uvukla ga u pušionicu - rekla je Ana.

- Anu ne smatram ozbiljno, ni njen dečko, a ne ja, pa zato nisam ni reagovala. Nisam se uplašila, nije me povredila... Možda bih i ja tako, ali ne bih sebi dozvolila da dođem u tu situaciju nikad. Ne mislim da je ona blam, samo mislim da devojka kojoj ispred očiju muva drugu ona ode i plače. Ona nema poštovanje prema samoj sebi, ne bih to tolerisala - dodala je Sofija.

Sledeće pitanje bilo je za Bakija B3.

- Šta ti savetuješ Peju kako da se ponašaš u vezi? On je zreliji nego ti - glasilo je pitanje.

- Ja se stvarno ne mešam, nisam mu rekao kako mora. On ima izbor, radi kako hoće. Ja ne ulazim u dubinu, kao što on gleda. On za svoje godine jeste zreo, greši i svi grešimo. Ja mu nikad ništa nisam rekao jer on sam odlučuje - rekao je Baki.

- Ja sam videla da je on na strani našeg odnosa i hvala mu za to - poručila je Ena.

Autor: A. Nikolić