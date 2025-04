Tenzija u Eliti sve veća: Sanja urniše uvredama Anđelu, rat ponovo bukti, a Marko umalo nasrnuo na Jordanku! (VIDEO)

Nema stajanja!

Takmičari ''Elite 8'' su dobili zadatak od Velikog šefa da izaberu najozlojeđeniju osobu u Beloj kući, a naredna je reč dobila Sanja Grujić.

- Prvo mesto Matora, druga osoba Ivan i treća osoba Aneli - rekao je Marko.

- Do danas sam trpela Enu Čolić, od danas će svaki dan plakati. Do sada me je Marko branio, ali više toga nema. Prvo mesto je Ena Čolić koja je oštećena još u ranoj mladosti, koja je napravila dete sa automehaničarom, a nadala se da će napraviti sa princem na belom konju. Takođe smo čuli da je Ena Čolić stavila pirsing na jezik kako bi dečka oralno zadovoljila, ali je i on šutnuo. Druga osoba je Jelena, a treća osoba je Anđela koja je u toku detinjstva u zemlji koja je odrastala verovatno ponižena - rekla je Sanja.

- Udaraš na nacionalnu osnovu, ja sam ovde jedina iz Crne Gore. Sram te bilo - rekla je Anđela.

- Ja ne znam ko se ponašao prema njoj kao da je niži rang od svih njih, zato se sada ona ponaša tako. Anđela je odbačeno prase u svojoj porodici - rekla je Sanja.

- Pozdrav za moju porodicu - rekla je Sanja.

- Jebaću ti mater Dačo, možete da mi popušite i ti i tvoj tata - rekao je Marko.

- Mrš pi*ketino jedna, šta hoćeš bre ti? - upitala je Jordanka.

- Pali bre klošarko jedna je*em te u usta - rekao je Marko.

Autor: N.Panić