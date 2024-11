Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Ivanu Marinkoviću.

- Odakle tebi pravo da bilo čije majčinstvo komentarišeš zajedno sa tvojom radodajkom? Oba deteta ti čuvaju drugi - glasilo je pitanje.

- To je tema između šeste i sedme sezone, niko Željka nije kupao u hladnoj vodi, to je izmišljotina, normalno se kupao u toploj vodi četiri sata, uvek mu je dodavana topla voda. Imam pravo to da kažem kada je Miljana u pitanju. Nije otac onaj koji napravi, to često kažu, nije majka ni ona koja rodi. Ja plaćam alimentaciju za prvo dete, kuburim sa odnosom što se tiče Željka. Dok ona bude izmišljala priče, ona ima pravo da priča da ja nisam viđao Željka. Znaju meni bliski ljudi da sam se maksimalno trudio da sve bude u redu, ali ne mogu više da se ne branim - rekao je Ivan.

- Neću komentarisati, ceo svet zna kakav je njegov odnos prema Željku. I jedno i drugo su meni rekli svašta, pominjali su mi kiretaže i ginekologa - rekla je Miljana.

- Opet laže...Marija malo duže spava, ja ustanem kada se Željko probudi, jedino sam ja ustajao, Miljana krnjoše do pet popodne. Kod mene kući smo se dogovorili da putujemo na more. Nisam mogao istog trenutka da krenem. Sutradan smo ostali Miljana i ja, ona je insistirala da ostane kod mene jer je imala plan da se vidi sa Zolom. Ja sam zvao moju drugaricu koja radi na aerodromu, nije bilo letova za Tivat, nije bilo ni za Podgoricu. Nisam uspeo da nađem karte, zbog toga nismo otišli na more - rekao je Ivan.

- Laže, ja sam bila sa detetom na moru - rekla je Miljana.

- Ja sam javio Mariji da je potrošila 1.000 evra, Marija joj je je*ala kevu! Marija mi je rekla: "Nemoj da joj daješ da izađe iz kuće", ja sam joj rekao: "Ne mogu nikoga da držim kao roba, pogotovo ne majku mog deteta" i onda mi je rekla: "Ti ćeš da joj daješ šta ti ja kažem. Može da dobije od tebe doručak, ručak i večeru. Ivane sve zapisuj šta si joj kupio, ja ću da ti dajem pare". Jedva čekam da ti kažem kako je izvukla od mene 2.000 evra i od mog kuma, milion dinara je slikala da je dobila na aparatima. Pokazuje mi na večeri dobitak i kaže: "Vidi šta smo dobili Zola i ja". Ja kada sam saznao gde je dobila, pošto je meni Marija rekla da pogledam datum i mesto, onda sam joj rekao da je stoka! Otišla je od mene, napokon, iscedila me je, sve mi je pare uzela! Zvoni mi telefon kada je otišla kod Zole, zove Miljana posle dva dana, uremljen joj je bio telefon, zvala me i Milica Kemez. Zove me i kaže mi: "Da mi pomogneš, hitno mi trebaju pare, evo hoće neko da te čuje", kaže mi čovek nadimak, kaže da se znamo tu iz kraja. Kaže: "Ja sam trenutno u kockarnici, dobio sam 20.000 evra na aparatu" i Miljana je prišla nepoznatom čoveku i tražila mu 2.000 evra. Zove me čovek i pita me da garantujem da će Miljana da mu vrati, ja mu kažem: "Je l' si ti normalan da ti ja garantujem da će Miljana da ti vrati?", e taj čovek je došao ispred Pinka, tada je bio dogovor da vrate novac Geri - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić