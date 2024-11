Šok: Anđela priznala zašto neće da stane uz Gastoza u ratu sa Jelenom i Ivanom! (VIDEO)

Ne planira da menja odnos sa njim!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Anđelu Đuričić.

- Zašto ne smeš da se suprostaviš Ivani i Jeleni dok vređaju Gastoza? - glasilo je pitanje.

- Zašto bih? Oni imaju to od prvog dana, traje godinama. Mene nikad nisu provukli, kad mi dobaci ja mu odgovorim. Mene nisu dirali, pogotovo Jelena. Mene da provuku odgovorila bih. Mi to ne komentarišemo sa strane. Ja neću zaboraviti kad je meni bilo najteže da nisu lošu reč za mene rekli i mislim da to on razume i da mi to ne bi uzeo za zlo - govorila je Anđela.

- Ne očekujem to, niti bih dozvolio - dodao je kratko Gastoz.

- Ivan je više bio tu za mene u lošim momentima, nego kad je izgvorio ono za mene - rekla je Đuričićeva.

Autor: A. Nikolić