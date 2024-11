Uhvaćena u laži: Terza i Karić raskrinkali Teodoru, tvrde da ona koristi Bebicu a da je zaljubljena u OVOG TAKMIČARA (VIDEO)

Provalili njenu igru!

U toku je emisija Gledanje snimaka. Na narednom klipu koji je pušten prikazan je razgovor Danijela Dujkovića Munjeza, Bore Terzić Terze i Nikole Škatarića Naja koji su komentarisali Teodoru i Bebicu. Reč da komentariše dobio je upravo Terza:

- Teodora je taj dan plakala, a ona je meni nakon toga rekla da ona ne zna kako da ostavi Bebicu. Ona je meni juče kada je Najo bio van rekla da će ona da ga nađe kad tada - rekao je Terza.

- Ne laži, ti meni samo ubacuješ priče - rekla je Teodora.

- Ona bi ostavila Bebicu da Najo želi, isto bi tako bilo i sa Gačićem - rekao je Terza.

- Ja sam juče plakala zbog moje majke, sanjala sam je, a to što ovi prave priče. Tri ortaka komentarišu samo da bi bili u temi. Ja sam sa Najom svaku priču završila, a ovaj gospodin (Terza) pravi priče nakon što prisluškuje mene i Bebicu, ali ne čuje dobro. On huška Naju da sam ja zaljubljena u njega. - rekla je Teodora.

- Ma daj, ne možeš da ostaviš Bebicu, ti nemaš emocije prema njemu, priznaj, ti si meni rekla to u Odabranima. ja sam hteo sa Aneli da idem u Rajski kako bih rekao Tajnu - rekao je Terza.

- On je meni rekao tu tajnu, ali mi nije rekao o kom muškarcu se radi. Mada sada kada čujem da je to Najo, ja ne verujem u to sada - rekla je Aneli.

- Ja moram da kažem, da je Teodora na početku komentarisla Bebicu, a sada je čudno da je to isto rekla Terzi mesecima kasnije - komentarisao je Karić kada je Ivan krenuo da ga provocira:

- Ajde bre pi*kice ućuti, nebitan si - dodao je Stefan.

- Ja nemam potrebe da bilo šta izmišljam, ona je bila uplakana i rekla mi šta i kako se dešava, oni imaju problem - rekao je Terza.

- Mi imamo rasprave, ali to je naša stvar, mi nemamo nikakav problem, mi imamo naš odnos i to je naše - rekao je

Autor: N.B.