Sedi na dve stolice? Saška napravila razliku između Munjeza i Gruje, Mimas otkrila šta je primetila u njenom ponašanju (VIDEO)

Iskrena do koske!

Voditeljka Dušica Jakovljević učesnicima je najavila naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako Danijel Dujković Munjez flertuje sa Aleksandrom Vučenović.

Voditeljka je dala reč Munjezu.

- Stao sam zbog nje, jer smo Gruja i ja imali konflikt. Sve ovo što sam rekao stojim pri tom, bitno mi je da ne šapućem, pričam ono što mislim. Čovek mi se drsko obratio, može to s nekim drugim, iskompleksirao sam se i to je to - rekao je Munjez.

- Ja sam više puta ponovila da je meni Munja jako drag, mi se družimo i to će tako i ostati. Rekla sam da mi je krivo zbog toga što su se njih dvojica posvađali. Sa Grujom imam poseban odnos, neki bliži, a sa Munjom se samo družim - rekla je Saška.

- Što se ove situacije tiče, ona mi je ispričala od A do Š i za Naju šta je dobacio i šta joj je Munjez pričao. Sve ovo što sam čuo mi je rekla. Možda u neke druge situacije nisam upućen, ali u ovu situaciju konkretno jesam...Ja ne mogu da kažem da mi je ona devojka. Bilo ko da joj priđe neću smatrati da je to zbog nekog konflikta sa mnom - rekao je Gruja.

- Moje mišljenje je da njoj ne prija Gruja. Rekla je da su njeni tipovi više Najo i Karić, ali da joj je Gruja drag i da mu je energija mrtva - rekao je Dača.

- Ja sam primetila da Sašku ne zanima Gruja, zato sam se i povukla jer vidim da neće biti ništa. Prija joj što joj donosi doručak, ručak, večeru, limunadu...Mislim da ga ne gleda na taj način da bi bila sa njim u vezi, a puca mi nešto između nje i Munjeza - rekla je Mimas.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić