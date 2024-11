Sevaju prozivke: Aneli i Mateja progovorili o pomirenju, Matijević zaratio s Kačavendom (VIDEO)

Ne štede se!

Voditeljka Dušica Jakovljević najavila je sledeći video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide pomirenje Mateje Matijevića i Aneli Ahmić na žurki.

Dušica je reč dala Aneli.

- Meni je on zamerio to za rehabilitaciju, on je rekao da je osetio tada neko zbližavanje, da je osetio moj i njegov zagrljaj drugačije - rekla je Aneli.

- Njoj sam zamerio što su neke stvari pričali dok ja nisam bio tu. Sve smo ispričali kako je šta teklo, davno prošlo vreme, sprdali smo se ovde - rekao je Mateja.

- Mateja ne može da podnese kritiku, on beži sada od toga što je bilo u rehablitaciji, ne znam da li ima napolju nešto ili nema. Znaš šta? Ne smeta mi više ništa šta on kaže, on me je već par puta ponizio, sada ne može više, jer ga sada ne gledam na taj način - rekla je Aneli.

- Ništa ozbiljno nije bilo među nama, to je moje mišljenje - rekao je Mateja.

- Ja sam rekla već, loše stvari su izgovorili jedno drugom, ali ovde svi prelaze preko raznih nekih stvari, zašto da ne? Meni je drago što je Mateja odobrio da mi budemo okej - rekla je Ena.

- Bolje da ćutim, ja se spremam za večeras, verovatno ću biti pitana za komentar. Da, imam amneziju kada smo već kod radija...Šta da kažem, sve mi je to tako bljak, a ovaj ženski petko je najjači - rekla je Kačavenda.

- Ma pali baba - rekao je Matijević.

- Kao ćuran se naduo dva broja veći kao nema emocije, nisam baš tako primetila - rekla je Milena.

- Milena Kačavenda koja se prošle godine ljubila s Munjom i Terzom u isto vreme, prvo s jednim, pa onda s drugim, a onda ide i viče nekome da je kanta. Milena, nemaš kredibilitet - rekao je Mateja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić