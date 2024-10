Gnusne uvrede lete na sve strane: Jelena skočila da odbrani Aneli, pa zaratila ponovo s Kačavendom (VIDEO)

Ne štede reči!

Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje Aneli Ahmić.

- Bravo kraljice naša, pokazala si da si hrabrija od pojedinih muškaraca. Smeta im što si mnogo jaka, glavu gore, ostani tako hrabra i iskrena - glasilo je pitanje.

- Hvala na konstataciji, smatram da su u pravu sve što su napisali. I te kako sam hrabrija, boli ih drugo mesto. Boli ih moja nagrada, moji honorari, to ih sve boli, nazivaju me žrtvom, ja ne znam koja se to žrtva svađa, vrišti kao ja - rekla je Aneli.

- Alo, stoko matora! Devet meseci ti je bila odron, Inteprol je juri, je*ali su je svi, pekinezerka - rekla je Jelena.

- Ja sam stala na žensku stranu jer je bila trudna. Hajde sedi, ku*vetino jedna! - rekla je Kačavenda.

- Odronu matori, ložila si se na Janjuša, pokazivala si mu gaće se*si u Odabranima, matori kreten! - rekla je Jelena.

- Ku*vo, sedi jedan! - ponavljala je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić