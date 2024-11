Ko bi rekao? Gačić stavio Teodoru Delić ispred Jovane Cvijanović, Bebica će izgoreti kad sazna za ovo njihovo očijukanje (VIDEO)

U novoj, 11. epizodi emisije "Intimna pitanja", voditelj Nikola Žugić ugostio je bivšeg učesnika "Elite 7", Nemanju Gačića, koji je ovom prilikom uporedio Borislava Terzića Terzu i Nenada Macanovića Bebicu.

Na pitanje Nikole Žugića, voditelja emisije "Intimna pitanja" da li bi pre bio intiman na jednu noć sa Teodorom Delić ili Jovanom Cvijanović, on je uprkos svemu, odabrao Teodoru.

- Da moraš da biraš, da li bi pre vodio ljubav sa Teodorom Delić ili Jovanom pevačicom - pitao je Nikola.

- Biću iskren, pre bih s Teodorom, jer mislim da bi gorelo - rekao je Nemanja.

- Koliko su tačna šuškanja da ste se ti i Teodora Delić tokom leta čuli, a da za to Bebica ne zna - pitao je voditelj.

- Ne, budalaština. Jednom sam je video kada je bila Miličina veridba, izašao sam sa pumpe, sedela je u kolima, videla me je i okrenula je glavu, meni je to bilo smešno - rekao je on.

Autor: Nikola Žugić