Ponovo u svojoj omiljenoj ulozi: Đedović obavio retrospektivu situacija koje drmaju Belu kuću, pa izneo mišljenje o parovima Elite! (VIDEO)

Detaljna analiza!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala postavljati intrigantna pitanja učesnicima i otkrivati njihove tajne.

- Koji ti je najjači utisak - pitao je Darko.

- Anđela i Gastoz, koji još uvek nisu u vezi, a tako se lepo muvaju. Ona je bila Helga, koja nije dozvoljavala vaćarenje. Pričao sam i sa njenim drugaricama, ni njima se to nije svidelo. Videćemo kad će ući u vezu, interesantni su mi. Ena i Peja su mi isto lep par, Ena mi se sviđa kao učesnik. Jedino mi se nije svideo taj odnos sa Munjom, sve to izgleda jeftino i ružno. Terzino ponašanje mi je takođe zasmetalo, to vređanje - rekao je Đedović.

- Jelena me nije pljuvala, tako da mi nije pala u očima i u dobrim smo odnosima. Mislim da je samo našla bolji način da sprovede to što su pričali pre ulaska, mislim da više naginje ka Urošu. Iako mislim da neće biti više s njim, on joj je ostao blizak i malo se poljuljala. Jelena ne može da istrpi uvrede i poniženja, tako da mislim da je ovaj put samo dobro izmanipulisala i neka je. Ivanu ako treba neki razgovor, tu sam - nastavio je on.

- Miljana i Matea imaju tvoju simpatiju, zbog čega - pitao je Tanasijević.

- Matea se bolje ponaša prema njoj, nego oni kojima je dete rodila. Ako je njima lepo, ja nemam ništa protiv toga - odgovorio je Đedović.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković