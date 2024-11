Nastavlja da mulja!

U toku je emisija 'Pitanja novinara', voditelj Darko Tanasijević podigao je Danijela Dujkovića Munjeza kako bi prokomentarisao odnos Ene Čolić i Jovana Pejića Peje u koji je i on umešan, te je ponovo nastavio da se folira i otkro da između njega i Ene navodno ne postoje čak ni simpatije.

- Iskreno malo mi je neprijatno zbog ove situacije u ovom momentu. Ja sebe apsolutno ne smatram krivim u ovom odnosu. Meni se moja ljubaznost graniči sa flertom. Nije Ena jedina kojoj sam ja uvek na usluzi za sve, ja nikad sa njom nisam seo nasamo ili dobacio. Nikad nisam namignuo, meni je drago kada se ona meni nasmeje. Ona je bila napadnuta sa vrata, meni se sviđaju njene mane. To što se ona provodi na žurki, meni je to drago. Drago mi je kad ustane ovde i začepi njih 15 usta, ali ja sam je prvi napao na početku za neku situaciju i shvatio sam da nisam bio u pravu. Ivan je zaljubljen u nju, izgleda da mu ne prija to što ja njoj uputim lepu reč. Ja nisam flertovao sa njom i nemam lošu nameru - rekao je Munjez.

- Da li ti imaš želju da je osvojiš? - upitao je Darko.

- Nas dvoje se čak ni ne simpatišemo - rekao je Munjez.

- Da li Peja ima opravdane kritike na račun Eninog ponašanja sa tobom? - upitao je Darko.

- Ja ne želim da se mešam u njihov odnos stvarno, ne želim da se oni osećaju loše. Ja ću i dalje biti tu za nju šta god joj treba, ali ukoliko ona ne bude to želela, prekinućemo svaki odnos. Ja sam imao potrebu da vidim da li je gladna,

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.