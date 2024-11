To je jedno zlo: Aneli progovorila o sukobu sa Aleksandrom, tvrdi da je ljubomorna jer joj se dopada Mateja Matijević (VIDEO)

Ne štedi više nikoga!

U toku je emisija 'Pitanja novinara', voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Aneli Ahmić o njenom sukobu sa Aleksandrom Nikolić, za koju je otkrila da je konstantno ogovara sa Sandrom Obradović jer ne može da je gleda očima, kao i da je zaljubljena u Mateju Matijevića.

- Bilo mi je sve smešno dok me nije uhvatila neka moja realnost i kad sam shvatila šta sam uradila. Mene je poneo alkohol i nisam razmišljala o tome. Najgoru moguću stvar koju sam napravila je to sa Terzom - rekla je Aneli.

- Kako se nosiš sa osudom ukućana? - upitao je Darko.

- Loše, ali mene to malo drži i puknem. Padnem, rasplačem se, ne znam gde ću. Uđem u Pab vidim ljude koji me pljuju, uđem u kuću, vidim ljude koji me pljuju. Danas sam rekla sebi da ću svako jutro kad ustanem da se šminkam i sredim. Ja kad ustanem zabijem se u bademantil i plačem. Loše se nosim, ali jako loše sam psihički. Non stop mi se plače, osećam se usamljeno. Boli me izdaja nekih ljudi, ali ja padam, padam, pa se opet uzdignem - rekla je Aneli.

- Kako gledaš na to što je Aleksandra Nikolić rekla da te više uopšte ne žali kad plačeš za Norom jer tvoji postupci govore da ne poštuješ rođeno dete? - upitao je Darko.

- Oni ne shvataju, da sam ja drugu godinu, meni je ovde još gore nego prošle godine. Ja sam svoje dete ostavila prve godine jer sam morala da uđem i zaradim za nas dve. Meni je teže jer sam već godinu dana bez svoje devojčice, moje dete je beba, a njihova su veća deca - rekla je Aneli.

- Kako gledaš na to što Aleksandra kaže da si neviđena glumica, u prevodu folirantkinja? - upitao je Darko.

- Ja sam spustila loptu sa Terzom, ali je meni to u glavi. Ja bih sad njemu opet najgore stvari izgovorila i napravila, ali nekako sam opet spustila loptu, trenutno. Šta će biti u narednom periodu, ja ne znam. Sedela sam preko puta nje, ona mene gleda sa mržnjom i gadi se. Ona mene pljuje na sva zvona od početka, nju ne treba da bude briga jer ja plačem za svojim detetom. Ona mene naziva najvećim folirantom, ona je jako loša osoba prema meni. Ona ovde skače na neke ljude, pa dođe i izvinjava im se. Zla je osoba i jedna je od gorih po meni. Znaš kad osećaš da te neko gleda sa mržnjom. Ja ulazim u sobu da jedem, ona me gleda - rekla je Aneli, pa otkrila:

- Druga stvar, sviđa joj se Mateja. On me ne zanima, ali vidim da joj se dopada. Loša je,

