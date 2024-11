Mračne tajne Slađe Poršeline: Aneli otkrila da je pljuvala Maju Marinković na sva usta, a onda se celo leto dopisivala sa njom (VIDEO)

Optužila je da je kadruša!

U toku je emisija 'Pitanja novinara', voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Aneli Ahmić o njenom sukobu sa bivšom najboljom drugaricom Slađom Lazić Poršelinom. Aneli je istakla da Slađa samo juri kadar, te i da se čula celo leto sa Majom Marinković.

- Kako to da sada nazivaš Slađu šklopocijom kojoj si sve plaćala, a ranije je nisi tako nazivala, već si je uzdizala? - upitao je Darko.

- Zato što me ona izdala najviše od svih. Ja sam joj juče rekla neke stvari koje mi je ona izgovorila, ja o njenom privatnom životu nikad ne bih pričala niti bih spominjala - rekla je Aneli.

- Aneli ispada da ti nju baš ne voliš čim si dozivala Maju Marinković da dođe da bi je raskrinkala - rekao je Darko.

- Ona je blatila Maju Marinković, a napolju je bila 24 sata na telefonu sa njom. Znači nije mi ispala prijatelj. Ona je jako loš čovek, sve što kažem za nju ja stojim iza toga - rekla je Aneli.

- Ti si optužila Slađu da je sa tobom bila dobra samo isključivo zarad kadra - rekao je Darko.

- To je istina, Uroš je otišao kod Anđele, a ona kod Ene. Meni da je do nekog pitanja ja mogu imati koga god želim, ja prosto to ne želim. Prvenstveno sam majka niti ću da se brukam, greška mi je što sam ušla sa Aneli u odnos - rekla je Aneli.

