Postala je dno dna: Miljana bez zadrške ocrnila Aneli, udarila na njene moralne kodekse! (VIDEO)

Razvezala jezik!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala postavljati intrigantna pitanja učesnicima i otkrivati njihove tajne. Miljana Kulić iznela je svoje mišljenje o Aneli Ahmić i Eni Čolić.

- Čini mi se da si promenila mišljenje o Aneli i Eni, ali na gore - rekao je Darko.

- U ovom odnosu sa Pejom, deluje da je neko uvek kriv, a ne Ena. Nije ukazala poštovanje prema Peji, ali isto tako on ima greške. Znate šta je Aneli radila i u prošloj sezoni. Greška joj je bila i ono sa Rajačićem. Aneli i Ena su isti foliranti. Slađa nije zaslužila to od Aneli, pokopala je argumentima. Neka pričaju da je Slađa šklopocija, ali nikad nikog nije izdala. Kad sam podržala Enin odnos sa Pejom, Aneli je počela da me vređa, kao i moju porodicu - rekla je Miljana.

- Skakala sam na Terzu, vređala ga i govorila mu da ne joj ne udara na majčinstvo, da bi ona to sve prodala jednog utorka. Pogazila je sva moralna načela, postala je dno dna. Sa Enom je pijančila, pa se pomirila i sa Terzom. Nadam se da svi vide da je ortodoksna folirantkinja, onda kad shvati da je pogrešila, nabije naočare i plače. Ona je Sveta Aneli, pa svima oprašta - kazala je ona.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković