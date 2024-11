Po njegovom osmehu sam sve shvatila: Jelena Ilić obelodanila sve detalje afere Ivana Marinkovića i Ivane Vrbaški, sada je sve jasno (VIDEO)

Obelodanila sve!

U toku je emisija 'Pitanja novinara', voditelj Joca Novinar podigao je Jelenu Ilić kako bi progovorila o aferi Ivana Marinkovića i Ivane Vrbaški.

- Ja nemam pojma da je on bio sa njom napolju, on se hvalio da je bio sa malo starijom ženskom osobom. Nije bilo uvredljivog karaktera, niko ga nije pitao niti je neko proveravao ko je i šta je. Ivan je imao aferu i viđao se sa majkom jedne poznate rijaliti učesnice, ja i jedna osoba smo provalili da je to Mina Vrbaški, obzirom da je on Minu i Ivanu stalno pozdravljao. Onda kada je ta osoba rekla da je Ivan imao aferu sa majkom jedne rijaliti učesnice ja sam bila u šoku. Kada sam ga pitala da li je to tačno, on je rekao da nije istina. Onda kada ga je još jedna osoba pitala, on se smeškao, tako da je meni Ivanov osmeh sve rekao - rekla je Jelena.

- Nisam razumeo da li si znala ili nisi znala - rekao je Joca.

- Ja znam za jednu žensku osobu koja nema veze sa rijalitijem, on je negirao i rekao ne, ne samo mi je pomogla u jednoj situaciji - rekla je Jelena.

- Bila je priča da će on jednoj ženi od 50 godina praviti dete - rekao je Joca.

- Meni je Ivan poslao poruke sa jednom ženom koja mu je napisala možda kad izađeš iz rijalitija budeš tata po treći put. Ne znam ko je ta osoba ni koliko se viđao sa njom. On je negirao da je to Ivana, pričao je da je sve radio da me povredi - rekla je Jelena.

- Što je on tebi uopšte slao te poruke? - upitao je Ivan.

- Hteo je da me povredi. Ja znam da on ne poznaje Minu, a kamoli njenu mamu. Ta osoba koja je aludirala na Vrbaški je rekla a ima još jedna majka poznatog rijaliti učesnika - rekla je Jelena.

Autor: N.P.