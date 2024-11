Ne štede se: Pljušte prozivke između Stanića i Aneli, Ahmićeva ga matirala: Zavidan je na moje DRUGO MESTO (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Soni je na samom početku sastanka dao reč Urošu Staniću kako bi nominovao tri najzavidnije osobe.

- Zavid spada u deset Božijih zapovesti. Miljana prošle sezone jeste bila zavidna prema meni zbog viralnosti, u nekim situacija je zavidna i zbog Gastoza. Imam i ja tu neku sujetu u sebi, ali to znači da smo ambiciozni. Posle ovoga želim da se vratim u zdravstvu...Zavidnost i prošle godine kada su neki drugi pobeđivali na Elitovizijama, zavidnost si pokazala i prema Teodori i Bebici, njihovoj ljubavi. Zavidna je Aneli Ahmić, zavidna je na dobre ljude, zavidna je na udate žene čiji muškarci imaju G klase, zavidna je bila i prema meni gde me je iskoristila, videla je kako stojim u narodu i kako me narod prihvata, za razliku od nje gde komentari nisu dobri. Ivan Marinković je treća osoba, zavidna i pohlepna osoba - rekao je Uroš.

- Prvo kada sam čula ovo zavid, naravno da mi je Uroš pao prvi na pamet. On je najzavidnija osoba koja je ikada ovde ušla, u rijaliti. Zavidan je na mene, na moje drugo mesto prošle godine, na moju poziciju ove godine. Tek će biti zavidan kada bude morao da priloži dokaze koje nema. Zavidan je na jaknu moju, zavidan je na pesme koje mi peva 00-24 časa...Moram navesti Miljanu, ona je baš zavidna - rekla je Aneli.

- Zavidna sam što se nabijaš na k**ac Urošu kako bi dobila čašu vina, kako opraštaš Terzi. Ti si oskrnavila svoje dete oproštajem Terzi - rekla je Miljana.

- Ne znam zašto se ovi deru ovde, ne znam zašto Uroš i Miljana imaju veliku potrebu da me vređaju - rekla je Aneli.

- Kada će zakazano plakanje, kao prošle sezone? - rekao je Stanić.

- Treća osoba je Aleksandra Nikolić, sujetna je na mene, isto tako na sve moje, naziva me ovde lažnom. Zavidna je na mene - rekla je Ahmićeva.

Autor: Nikola Žugić