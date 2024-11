Nije očekivao ovu povratnu: Bebica okrenuo leđa Ivanu Marinkoviću, Gastoz potkačio Elvina: Ovim pokazuje da zavidi Desingerici (VIDEO)

Šok!

Ovonedeljni vođa Miloš Radulović Soni dao je reč Jovanu Pejiću Peji.

- Po meni su zavidne osobe one koje nemaju samopouzdanje, koje pate od pažnje...Prvo mesto mi je Uroš Stanić, ne smatram ga kao lošu osobu...Na drugo mesto ću da stavim Sonija koji je zavidan na budžete, što smo imali bolji odnos s nekim ovde u kući, zavidan si na druge. Na trećem mestu ću ja malo da se našalim, Matea je zavidna na Barbi jer sam je pozvao kod mog oca u emisiju, a nju nisam - rekao je Peja.

- Svi ste zavidni što smo mi u Odabranima, ali to su vaši životni uspesi, ponosite se kada odete tamo u Odabrane. Na prvom mestu je Uroš Stanić, najzavidnija osoba je bio prošle godine i ove je...Ivan Marinković je zavidan zato što nema nijedan kvalitet po kom bi mogli da ga navedu. Kadra je zavidan kada je navodio Galeta kako on ima hit, a on nema - rekao je Bebica.

- Kadra zavidi Gastozu, svi odlično vide i na čemu, u mnogim segmentima, ali može da se izdvoji taj u muzičkom svetu - rekla je Anđela.

- Ja moram da kažem Desingerici kakva je situacija, to je poraz našeg društva...Kandidati koji su se pojavili na "Zvezdama Granda" nemaju priliku da dođu kod Ognjena...Zavidnost je to što me ovaj dečko (Gastoz) stalno gađa da mu kažem ono što jeste - rekao je Kadra.

- On je sada pokazao sa je zavidan prema Desingerici što ovako priča - rekao je Gastoz.

- Nemam živaca, pojeli ste mi živce…Mogu da navedem Ivu, Jordanku i Mrvicu, pravile ste pakao Eni kada je trebala da uđe u vezu sa Pejom - rekla je Anđela.

- Inspirisana sam…E ovako, znam da ja ne mogu sebe da navedem, ali sam jako zavidna na Ivana Marinovića koji diskvalifikacijom skloni ko mu smeta, zavidim Jeleni Marinković što je bila na Kopaoniku, a ja nisam. Ivan je zavidan na fatalne momke koji imaju nešto što on nema, Jelena je zavidna na sve devojke koje je Ivan muvao, zavidna je Aneli na većinu devojaka koje imaju karakter - rekla je Aleksandra Nikolić.

Autor: Nikola Žugić