Bebica urnisao Ivana i Miljanu, Gastoz ih dokrajčio: Jedan pijan i nenormalna hoće da dokažu sinu ljubav preko klipa? (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević najavio je naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako Miljana Kulić grli i ljubaka Ivana Marinkovića.

- Katastrofa! Bez obzira, odnos im je bio kakav im je bio, ušli na početku i rekli jedno o drugom. Kamate, kockanje, alkohol, ona pila tablete - rekao je Đedović.

- On je uvek poricao da me nije voleo, da me je verio lažnim, gumenim prstenom, ja sam dobila crno na belo priznanje, zato sam i otišla - rekla je Miljana.

- Uroše, kako ti ovo deluje - pitao je voditelj.

- Ovaj čovek je nečiji otac, nečiji bivši muž. On je klošar, pa je klošar, a Miljana je totalna budaletina u ovoj situaciji - rekao je Rajačić.

- Ova mentolka ustane da priča kako će sinu da pokaže kako mu je otac prevrnut od alkohola. Vidimo da je istina ono što su pričali jedno o drugom, da su i napolju bili pijani. Jako lepa slika dva idiota, da se prikaže kako izgledaju otac i majka jednog deteta! - rekao je Bebica.

- Jedan pijan i nenormalna hoće da dokažu sinu ljubav preko klipa? Željko će dete, nažalost, da živi s tim kakvi su im roditelji u rijalitiju - rekao je Gastoz.

- Naravno da nisam znao da ovo ovako izgleda. Marija to jedva čeka - rekao je Ivan.

- Da, jedva čeka, volela bi da Željko dobije brata ili sestru - rekla je Miljana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić