Želim da budem srećna, a ne da udovoljavam svima: Prvo oglašavanje majke Ivane Vrbaški nakon što je razotkrivena njena afera sa Ivanom Marinkovićem

Bez dlake na jeziku!

Ivan Marinković priznao je noćas u emisiji "Pitanja novinara" da je istina da je bio intiman sa Ivanom Vrbaški, majkom bivše zadrugarke Mine Vrbaški, nakon što je o tome u "Eliti" javno progovorila njegova bivša supruga Jelena Ilić, a potom i Aneli Ahmić, kojoj se poveravao u hotelu.

Ivana Vrbaški nije odgovarala na pozive medija, a sada je rešila da se obrati putem storija na Instagramu.

- Šta ljudi kažu o meni više ne utiče na mene. Ja sam jedina koja zna svoje putovanje. Samo ja znam kroz šta sam prošla. Ovde sam da budem srećna, a ne da udovoljavam svima. Izvan kruga onih koje volim i koji me vole, mišljenja drugih mi nisu važna. Imam pametnija posla nego da gubim vreme, mrzeći one koji me mrze ili koji su me izdali. Ljudi će uvek pričati, verovati u šta žele ali iskreno koga briga. To nisu ljudi , jer ljudi imaju svoje živote. To su gnjide koje se samo razmnožavaju pokušavajući da opstanu kačeći se za nas poslednjim atomima snage ali znamo svi kako završe. Srećno im - napisala je Ivana.

Autor: Nikola Žugić