Stručna analiza: Đedović uveren da Jelena kupuje mir sa Ivanom, pa dao svoju procenu o ishodu odnosa sa Rajačićem! (VIDEO)

U toku je emisija ''Nominacije'', sa voditeljkom Ivanom Šopić. Učesnici će večeras birati između Jelene Ilić i Uroša Rajačića. Marko Đedović sledeći je na redu da izlaže.

- Mislim da je Jelena najgora verzija sebe, kad je u odnosu sa Ivanom, jer je puna tog negativnog naboja i počinje da se svađa sa svima. Mislim da će nastaviti vređanje Jelenine porodice i bolesne majke, pa zato spušta loptu. Rekla mi je da je puna negative i da joj je jako drago što me je videla. Smešna mi je priča sa Urošem, ali ona to svakako ne radi zbog rijalitija. Nije to radila ni u prošloj sezoni, jer bi se to saznalo. Siguran sam da se Jelena uvalila u još veća g*vna time što me je zagrlila i što se obradovala. Mene ona nije nijednom uvredila, ovo sve radi zbog svog mira - rekao je Đedović.

- Sa Urošem nisam imao nikakav konflikt, on je neko ko je izgubio težinu kod devojaka, jer je na svaku skakao. Sad mu nijedna više ne veruje, a ja sam mu to pričao i prošle godine. On deluje kao da bi svaku muvao. Komunikacija s Jelenom nije još završena, znam šta se dešavalo napolju i dobio sam još neke prepiske od Jelenine drugarice. Mislim da neće biti zajedno, tu niko nikom ne veruje. Poslaću Pirata, sačuvaću Jelenu - kazao je on.

Autor: Iva Stanković