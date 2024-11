Sad mi je ravna linija: Mimas priznala da je zauvek otpisala Rajačića, Ivania iznela sav Jelenin prljav veš! (VIDEO)

Ukanalila je!

U toku je emisija ''Nominacije'', sa voditeljkom Ivanom Šopić. Učesnici će večeras birati između Jelene Ilić i Uroša Rajačića. Milana Šarac Mimas sledeća je na redu da nominuje.

- Uroš mi se dopao od samog početka, moja najveća greška je što sam javno priznala da ga gledam, nakon što sam raskinula vezu od tri godine. Bio je dobar prema meni, sve dok se nije drpao sa drugom devojkom na žurci. Dopala mi se njegova harizma, ali sad mi je ravna linija. Može da radi šta hoće, vidim da flertuje sa drugim devojkama, a vidim i kako ide odnos sa Jelenom. Jelena me nije vređala, treniramo zajedno. Ostaviću Jelenu, poslaću Uroša - rekla je Mimas.

- Samo da ispričam tu priču za Ivana i Jelenu. Došla sam na isplatu novca nakon rijalitija, međutim bila je odložena i rekli su mi da prespavam u hotelu, jer imam sve plaćeno. Ispala sam glupa i otišla kod njih da prespavam i to je to. Jelena pljuje druge, a ne zna šta ona radi. Priča da je neko nasilan, a ona je izbola Ivana makazama. On je bežao iz zgrade i prijavio je za pokušaj ubistva. Sad si na tabletama za smirenje, pa ne možeš da pokažeš svoje lice. Veoma si podla i zla osoba, koja se stidi sela iz kog je došla. Kao završila si za novinara i mislila si da ćeš to raditi ovde, ali postala si radodajka i drk*čica - rekla je Ivania.

- Uroš mi ništa nije uradio, tu je za mene. Zanimljiv mi je i družimo se. Jelenu šaljem, njega ostavljam - završila je ona.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković