Stavio karte na sto! Mateja otkrio razlog raskida sa Enom, Ivania je brutalno razapela za Peju: Plače, jer je sujetna! (VIDEO)

Ukanalila je!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Mateja Matijević progovorio je o raskidu sa Enom Čolić.

- Postoji milion razloga zašto mi nismo završili zajedno. Hteo sam da šaram, nije bilo dovoljno emocija i normalno je da ljudi raskidaju - rekao je Mateja.

- Sa Matejom je sve bilo lagano, zato nije navikao na mene ovakvu - rekla je Ena.

- Ena je ušla ovde s pričom da je najjača ribetina i da može svakog da vrti oko prsta. Njoj je sve rijaliti, zakačila se za Peju, jer je mlad momak i mislila je da je glup. On je to skontao logično i sad ona plače, jer je sujetna, jer je on nju ostavio. Njoj je samo krivo, jer joj je ego povređen i žao joj je što se ta priča završava. Zna da ako nema za koga da se zakači, neće biti prva tema - rekla je Ivania.

Autor: Iva Stanković