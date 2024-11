Ena i Peja u novoj svađi: Prvo je uporedio sa Miljanom Kulić, a sad zadao još niži udarac! (VIDEO)

Nikako nije želela da čuje da ga podseća na nju!

Ena Čolić otkrila je u pabu " Prijatelji" da od sinoć ponovo ne priča sa Jovanom Pejićem Pejom jer ju je na "Nominacijama" uporedio sa Jelenom Ilić, što joj je jako zasmetalo.

- Uporedio me sa Miljanom, uporedio me sa Jelenom... Šta se tebi sviđa kod mene, liče? Rekla sam mu da mi se ne obraća. On nema pojma šta priča. Šta to tačno znači? On nema nijedan kompliment. Rekla sam mu da me mane i ne priča više sa mnom - govorila je Ena.

Autor: A. Nikolić