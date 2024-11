Ena kuka kome stigne: Peja joj postao najveće razočaranje, čak je Soniju stigla da se požali na njega! (VIDEO)

Nema mira otkako su se opet posvađali!

Ena Čolić i Miloš Radulović Soni razgovarali su u kući Odabranih, a ona je ugrabila priliku da se požali na ponašanje Jovana Pejića Peje.

- Mene je zanimao samo Peja da budem ovde sa njim do kraja, ali vidiš da nismo kompatibilni. Uvredio me je više puta baš, ja to nikad ne bih tolerisala napolju. Nije mi se to ni desilo, baš mi je veliko razočaranje. Da li si čuo juče njegovo izlaganje i šta je rekao Jeleni? - govorila je Ena.

- Da ste slične - dodao je Soni.

- Šta je poenta te rečenice? Nikome nije jasno, pričala sam sa svima. Svi su bili u šoku, ne zna ni on šta je hteo da kaže. Neću više da pričam sa njim - nastavila je Čolićeva.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić