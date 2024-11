Ljubomoran je na mog bivšeg: Sofija otkrila šta smeta Terzi u njihovom odnosu, pa oplela po Eni Čolić (VIDEO)

Imala šta da kaže!

Sofija Janićijević je u Šiša baru razgovarala sa voditeljem Darkom Tanasijevićem. Sofija je govorila o njenom odnosu sa Terzom:

- MI smo se dogovorili da se od ovog utorka sve promeni. Ja ne podnosim burne svađe, i ja preko tih stvarni ne bih prešla da smo napolju. Iskreno ova svađa je promenila neke stvari kod mene. Moram da kažem da sam ja imala vezu u kojoj je bilo mnogo ljubomore, moj otac je burno reagovao tada i ja sam Terzi rekao da će morati da razgovara sa mojim ocem - rekla je Sofija pa je dodala:

- Mnoge stvari koje sam rekla ja se ne sećam. Ja kada popijem ja prebacim, on je pominjao moje bivše buržuje. Meni nije jasno što on to pominje, mi smo pričali o našim bivšim vezama ja sam mu rekal da nam je veza pukla jer je on bio ljubomoran, i sada svaki put kada popije on kaže ti tvoji buržuji, on ne veruje da sam ja lepo zarađivala od namštaja.

Sofija je potom komentarisala Enu Čolić:

- Svašta se tu dešava, meni deluje da Ena hoće preko nas da kaže nešto ljudima, ona se igra ili je glupa, nema dalje. Iskreno mislim da je ona povredila Peju, a ta devojka je svašta prošla, radila je sa starijom klijentelom po tim kazinima. Iskreno ja mislim da bi ona i Munja mogli da se zezaju malo.

