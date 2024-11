Žestoko: Miljana oplela po Ivanu i Jeleni, pa otkrila kakva osećanja ima prema Matei (VIDEO)

U svom stilu!

Miljana Kulić naredni je gost voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru, a Miljana je otkrila kako se oseća u Eliti:

- Ivan Marinković je bačen u smeće, on je zreo za kontenjer, mi njemu i Jeleni ne treba da damo na značaju. Mene analiziraju ljudi koji nikada nisu bili majka. On je došao pet puta u Niš, on je došao da spusti loptu,a ja sam kriva tu. Ivan se igra sa emocijama deteta, on sve radi samo za kadar. Njega se prvo dete odreklo, verovatno što je dobar otac, on je poljuvao Gocu Tržan, a ne mene. On priča kako je moje dete neurotično, a Bebica je ustao i rekao sve, kako je Željko divno vaspitan, kako je dobro dete. Ja i da sam najgora, moje dete ima ljubav svoje majke, a ne Ivana koji želi da bude otac 5 dana godišnje. - rekla je Miljana pa dodala:

- Ivan je prokockao pare za Željkov rođendan. Ja sam stavila telefon u kući da snimam moju majku i novac kako bih uzela da dam njemu. On samo gleda kako da uzme novac ništa više. NJega dete ne zanima, on je sve radio samo da bi nervirao ovu fu*setinu. Moje dete je vaspitavala moja majka koja sve radi za to dete.

Miljana je otkrila da je uopšte nije iznnadilo što su Ivan i Ivana Vrbaški bili zajedno, pa se osvrnula na odnos Gastoza i Anđele:

- To mi je čudno, oni se ljube, a ne ljube, zajedno su a nisu zajedno. Njih dvoje samo kupuju vreme, to im je zanimljivo pa gledaju kako će dalje - rekla je Miljana.

Miljana je otkrila kakav je njen odnos sa Mateom:

- Ja sam htela da vidim kako ona reaguje na moje druženje sa Ivom, i ona je rekla da bi joj smetalo, pa sam odlučila da to ne radim. Ona je meni super i prija mi - rekla je Miljana pa je prokomentarisala Enu i Peju:

- Ona njega provocira na neki način,a njega i ne zanima svašta nešto - dodala je Miljana.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.B.