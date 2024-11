Šokiran: Uroš ne krije koliko je razočaran u Aneli, pa otkrio da Korda ucenjuje Anu Nikolić (VIDEO)

Imao šta da kaže!

Uroš Stanić je naredni razgovarao sa Darkom Tanasijevićem u Šiša baru pa se dotakao njegovog sukoba sa Aneli:

- Nas dvoje smo na ratnoj nozi, naš sukob se ne smiruje. Ona mene provocira, meni je nelogično šta ona radi, ja joj uzvraćam sve. Ja govorim istinu, a istina je takva kakav jeste. Da ne pominjem pomiranje sa Terzom koji joj je prozivao ćerku, pomirenje sa Enom, to mi je katastrofa, a onda se bacaka sa Matejom pijana - rekao je Uroš pa dodao

- Mene je blam što sam se družio sa njom, bila sa Janjušem pa dozivala Cara, pa se nabijala Rajačiću zbog vina.

- Ena je klasična afteruša, koja govori da je zaljubljena u Peju a muva se sa Muljavim. Ona je užasna, nema karakter, stav, a ni stida. Ona nema mu*a da se suprostavi nikome, pa se miri i sa Aneli. Ponižava Jovana, a sa Munjom se srozala. Jovan nije stekao poverenja u nju, zato je bio na distanici - rekao je Uroš o Eni pa je prokomentarisao Anu Nikolić i Kordu:

- Žao mi je Ane, a Stefanovo ponašanje je užasno. On nju psihički maltretira, a krenuo je par puta i fizički. ON njoj ne da da spava, muči je, vređa joj roditelje. Ona njega ne ostavlja zbog straha o informacijama koje ima o njoj i njenoj porodic, on je sličan Bebici - dodao je Uroš pa je otkrio:

- Meni je žao Milice, a ono što rade Sofija i Terza je strašno. Postaje on svestan da će biti dosta problema napolju.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.B.