Puče Anđelino prijateljstvo sa Jelenom: Saslula joj sve u lice, udružila se sa Gastozom i pokušala da joj otvori oči koliko je Ivan loš za nju! (VIDEO)

Nastao haos za crnim stolom!

Voditelj Milan Milošević vratio se u "Elitu" nakon reklama i počela je emisija "Pretres nedelje". Pre nego što je krenula prva tema on je pozvao Anđelu Đuričić, koja je želela da iznese mišljenje o Jeleni Ilić.

- Ušla sam u raspravu sa Ivanom i nisam stigla da kažem stvari koje mi se ne sviđaju kod Jelene. Ako ona pomene mrtve i neko uzvrati i to za mene više nije vređanje, nego obostrani sukob. Ja ne znam šta sam onda godinama slušala. Ona je u subotu najviše izvređana od Ivana, ne samo u subotu, nego inače. U subotu su svi komentarisali Jelenine postupke, dobre ili loše. Ne smatram da je Jelena nešto izvređana, osim od Milene, Slađe i Miljane, a to traje već nedeljama. Ona uzvraća na sve i to nije vređanje, nego sukob koji traje mesecima. Dobila je i vratila - rekla je Anđela.

- Mislim da je ovo kraj prijateljstva Anđele i Jelene - dodao je Milan Milošđević

- Ne volim kad neko nije realan, moguće da je ona pod uticajem. Gastoz je primer čoveka sa kojim nemam sukob, a ne postoji anketa u kojoj me nije uvredi, kako mene može svako. Ignorišem ga svaku emisiju, a on se dere kao konj. Treba da se objašnjavam da nisam k*rva kao što me naziva? - govorila je Jelena.

- Kako da mi objasni kad je samo pred ulazak bila na tri fronta? - pitao je Gastoz.

- Dođu nominacije i on ustane i sve upakuje. Rekao mi je da sam nakaza tog dana, a onda mi kaže da nisam loša. Čovek kaže da nisam loša devojka, da sam zgodna i lepa, a istog dana je rekao da sam nakaza - nastavila je Jelena.

- Ja sam njega pitala što je vređa, rekao mi je da nemaju nikav sukob - dodala je Đuričićeva.

- Nisi u pravu i možda ne slušaš sve balezgarije koje on izgovara. Možda Anđela na to misli, jer možda misli da se ne čuje sve. to su ozbiljne uvrede, a mi nemamo sukob. On je meni pokazao da je ljigavština i da je hteo nekome napolju da se dodvori, jer sve na nominacijama upakuje u foliju - govorila je Jelena.

- Mi imao naše teme, sam mi je rekao kad te vidi pored Ivana jer smatra da si negativna i da nema sukob sa tobom i da ne želi da ga ima - rekla je Anđela.

- Ovde ima 50 ljudi, a ja stvarno pogrdne reči koristim kad se dobacujem sa Ivanom i Jelenom. Kad je Jelena dobra sa Ivanom, a ja se posvađam ona ume da dobaci. Kad je odvratna dobacujem i ja njoj. Ja nemam nikakav problem, ja nju želim. Drago mi je da je Anđela ovo rekla. Ja bih više sebi dao šansu da te bolje upoznam, nego Ivanu, ali ti to ne daš jer si žena koja misli kad joj neko kaže dobro da će neko nešto da ti uradi loše. Tako si navikla, zato i truneš. Misliš da sam neštp uradio iz interesa, to je problem. Jedan Gastoz je najbezbolnija stvar, tebe život boli, a meni moj cveta. Navikla si da živiš u besu - pričao je Gastoz.

- On je osoba koji svaki dan govori drugo, a na nominacijama drugo. Po ceo dan priča o meni - rekla je Jelena.

- Ja ovde ne doživljavam 98% ljudi, na nominacijama sam rekao od srca - rekao je Nenad.

Autor: A. Nikolić