Trese se Bela kuća od sukoba Anđele i Ivana: Urlaju iz petnih žila jedno na drugo, pale teške reči! Ovo je pravo stanje njihovog odnosa (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević dao je reč Miljani Kulić kako bi prokomentarisala odnos Ene Čolić sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Prva sam podržala vezu Ene i Peje, dok su svi bojkotovali. Rekla sam da treba da je prihvati i da stane iza nje, ali se mišljenja menjaju. Ena ponižava mene kad kaže da joj je Peja rekao da je Miljana Kulić. Ona nije glupa, glupa osoba se ponaša kao Mimas i Slađa, a ona nije navina i glupa. Ona igra rijaliti na svim frontovima. Što se Anđela ne šminka sa njima i tračari? One se druže, a ne mogu očima da se gledaju. Ena je jedan od najvećih foliranata - govorila je Miljana.

Njeno izlaganje prekinula je svađa Ivana Marinkovića i Anđele Đuričić. On je napao Anđelu jer je saznao da je sinoć sakrila kutiju cigareta, zbog čega je nastao haos.

- Ti se skolni i idi kod svoje žene za koju si rekao da si je platio 200 evra - urlala je Anđela.

- Nemoj da se svađaš sa dečkom jer je kadropaćenik i ne možeš da izdriš jer je zaljubljen u Enu. Anđo, znao sam da me ne poštuješ od prvog dana - dodao je Ivan.

- Ti ako se umešaš u još jednu moju raspravu. Ostavi me da komentarišeš imam i ja svoje odnose, kao i ti. Ja se tebi ne mešam. Ti komentarišeš sve što ne treba i treba, a ja se svađam sa ljudima koji me vređaju. Sad mi ne treba tvoja odbrana. Ja sedim, ćutim i slušam jer me zanima šta pričaš - govorila je Anđela.

- Blamiraš se - dodao je Gastoz.

- Ja sam dala cigarete Sofiji i Terzi, a ti prodaješ za 2500 dinara. Pokazao si se - nastavila je Anđela svađu sa Ivanom

- Pa tvoj dečko prodaje tvoju kafu - rekao je Ivan.

- Prodao si sve što imaš - nastavila je Đuričićeva.

- Ti si prodala sve što imaš u šestoj sezoni. Prodala si Uroša na početku, lažno si se družila sa njim. Ja ne kalkulišem - dodao je Marinković.

- Prodao si sve što možeš, a na kraju si ostao i bez psa. Voleo bi ti da možeš da kalkulišeš, a ona te vuče po podu. Nikad nisi imao dobro mišljenje o meni, sad si sve rekao. Rekao je u subotu da je bio iskren u šestoj sezoni i da me je branio, a sad si rekao da sam prodala sve što sam imala. Ti si sa ženama završio, možeš jedino da vučeš Jelenu za suknju - vikala je Anđela.

- Zamisli što je on skretao pažnju čoveku kod ne gotivi (Gastozu) da ne ulazi u vezu sa tobom. Kakvo onda mišljenje ima o tebi? - pitao je Karić.

- Ja o tome i govorim. Sad kad sam normalna ja ne valjam - rekla je Anđela.

